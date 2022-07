Onde assistir o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2022

Chegou o grande dia! Para ficar atento ao destino do seu time do coração, confira onde assistir o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil! Nesta terça-feira, 19 de julho, a CBF realiza o sorteio que escolhe os confrontos da fase a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Serão definidos também o chaveamento e os mandos de campo.

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2022 vai passar no SporTV e na CBF TV, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), nesta terça-feira ao vivo.

Pela televisão, o torcedor pode acompanhar a transmissão completa do sorteio no canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, também pode sintonizar a plataforma do Globo Play e assistir por lá.

De graça, onde assistir o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil vai ser na CBF TV no Youtube ou Facebook. Sem pagar nada, basta acessar o link das redes sociais e curtir a transmissão.

Como funciona o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

O sorteio da CBF nesta terça-feira define os quatro confrontos das quartas de final, além do chaveamento até a final da Copa do Brasil 2022 e os mandos de campo.

Participam do sorteio os classificados Athletico PR, São Paulo, América MG, Fortaleza, Atlético Goianiense, Fluminense, Corinthians e Flamengo. Cada nome é colocado em bolinhas dentro do mesmo pote, ou seja, não há restrições no sorteio das quartas de final, todo podem se enfrentar.

Daí, ao mesmo tempo, a CBF sorteia também o chaveamento até a final da Copa do Brasil. Por fim, os apresentadores determinam o mando de campo de cada confronto das quartas de final para evitar com que haja problemas com equipes que dividem o mesmo estádio, como pode ser o caso de Flamengo e Fluminense.

Calendário da Copa do Brasil 2022

As partidas de ida nas quartas de final estão marcadas para 27 e 28 de julho, enquanto os jogos de volta acontecerão nos dias 17 e 18 de agosto. Lembrando que os mandos de campo são definidos por sorteio da CBF.

Quatro equipes se classificam para a semifinal, marcada para os dias 24 de agosto e 14 de setembro. Em exemplo da fase anterior, será disputada também em jogos de ida e volta.

Por fim, a grande final vai acontecer em 12 e 19 de outubro de 2022, com local e horário a serem definidos pela CBF de acordo com o calendário da competição.

É importante ressaltar que, por conta da Copa do Mundo no Catar, as datas sofreram alterações.

