Quem acompanha futebol e gosta de torcer pela seleção antes mesmo de chegar o dia de estreia da Copa do Mundo, pode ficar atento para o lançamento do álbum de figurinhas oficial da Panini. E, quando vai sair o álbum da Copa 2022? Bem, a expectativa é que seja em breve, em agosto.

Quando vai sair o álbum da Copa 2022

Segundo a Panini, marca oficial que tem o direito de produzir e publicar o álbum de figurinhas, quando vai sair o álbum da Copa 2022 está marcado para acontecer em 15 agosto, três meses antes do Mundial.

A antecedência é a mesma que na edição de 2018, quando o álbum foi lançado em março e o Mundial começou em junho.

O objeto colecionável contará com figurinhas de trinta e duas equipes:

Seleções europeias: Holanda, Inglaterra, Polônia, França, Dinamarca, Sérvia, Espanha, Alemanha, Bélgica, Croácia, Suíça, Portugal e País de Gales.

Seleções africanas: Senegal, Gana, Marrocos, Camarões e Tunísia.

Seleções asiáticas: Coreia, Irã, Arábia Saudita e Japão.

Seleção da Oceania: Austrália (que se classifica junto com os países da Ásia).

Seleções da América do Sul: Brasil, Equador, Argentina e Uruguai.

Seleções da América Central, do Norte e Caribe: Estados Unidos, Canadá, México e Costa Rica.

Dentre as figurinhas principais estão as com foto dos jogadores, os com o escudo da seleção, o do mascote da Copa e os cromas dos estádios onde ocorrerão os jogos da Copa do Mundo 2022.

Qual será o preço do álbum da Copa 2022?

A Panini ainda não divulgou os preços do álbum nem dos pacotes de figurinhas da Copa 2022. Mas, é possível fazer algumas previsões nesse sentido.

No início do ano foi lançado o álbum da pré-Copa, chamado “Nossa Seleção Rumo ao Qatar”. A sua versão simples custa R$ 10, e os envelopes com cinco figurinhas em cada, custa R$ 4.

Na Copa do Mundo da Rússia em 2018, o álbum do Mundial foi vendido por um valor 15% a mais que o álbum da pré-Copa naquele ano. Então, o que pode-se supor é que o álbum da Copa 2022 deve custar, em média, R$ 11,50. Isso, claro, se seguir o mesmo critério da edição da Copa anterior.

A tradição do álbum da Copa – Quando vai sair o álbum da Copa 2022

O primeiro álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo surgiu na Copa do México, em 1970. Na época, a novidade agitou muitos torcedores que estavam na expectativa de verem as seleções se enfrentarem.

Essa Copa em específico marcou a história. Foi quando o Brasil conquistou o tricampeonato, com Pelé ainda em campo, jogando pela última vez em uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Vale lembrar, que o objeto colecionável se tornou sucesso entre os torcedores e logo a Panini, empresa italiana assumiu as vendas. Aliás, a empresa já costumava fazer álbuns de futebol para campeonatos italianos.

Essa é a 14ª edição do álbum da Copa do Mundo desenvolvido pela Panini. Eles são responsáveis por produzir, passar pela tradução, imprimir e distribuir o material. Inclusive, em 2022, a expectativa é que o álbum da Copa 2022 seja lançado em pelo menos 150 países.

Vale ainda ressaltar que, segundo uma pesquisa feita pela Panini em 2018, o Brasil é um dos países que mais consomem figurinhas. O sucesso do álbum da Copa é grande no país.

Como é a produção do álbum da Copa 2022?

Antes de ser lançado oficialmente, o álbum da Copa 2022, assim como nos demais anos, precisa passar por uma curadoria completa.

O primeiro passo é a FIFA aprovar a identidade visual das páginas do álbum e definir as figurinhas. Só depois de aprovado o designer, é que a equipe de desenvolvimento irá fazer pesquisas para analisar quais são os jogadores bem cotados para fazerem parte das seleções convocadas para a Copa do Mundo.

Há também a necessidade de definir quais figurinhas entrarão no álbum como brilhantes ou não. Quantas fotos terão de cada equipe e quais serão os cromas extras (mascotes e estádios, por exemplo, entram nessa análise).

Depois de finalizada toda essa curadoria, o material passa para a avaliação e tradução, para só depois ser impresso e comercializado.

Por isso que esperam-se para lançar o álbum da Copa três meses antes da competição começar. É o tempo suficiente para que seja feita toda a curadoria e que crie certa expectativa nos torcedores amantes do futebol.

Quais jogadores brasileiros terão figurinhas no álbum da Copa 2022?

Ainda não se sabe com certeza quais jogadores serão convocados para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Tite tem até um mês antes da Copa do Mundo para anunciar os nomes, ou seja, até outubro saberemos quais serão os jogadores brasileiros convocados para a Copa 2022.

Porém, quem acompanha o futebol sabe que há alguns nomes já “fechados” na lista de Tite, alguns favoritos a defender o Brasil no Mundial de 2022. Esses nomes têm maior probabilidade de aparecer no álbum da Copa 2022.

Neymar, por exemplo, é um forte nome para participar da Copa do Mundo 2022, por isso, o jogador é praticamente figurinha certa no álbum da Copa este ano.

O goleiro Alisson, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, o volante Casemiro e o atacante Vinícius Jr também são possíveis nomes que entrarão na lista de figurinhas para o álbum da Copa 2022.

No mais, não tem como adivinhar quais serão os jogadores que terão figurinhas certas no álbum este ano. Apenas suposições.