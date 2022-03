Onde assistir Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa hoje e horário (15/03)

Portuguesa e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta terça (15), no Estádio Luso-Brasileiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. Começando a partir das 16h, saiba todos os detalhes da partida e onde assistir Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa hoje ao vivo.

Onde assistir Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa ao vivo

O jogo da Portuguesa x Sampaio Corrêa hoje vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 16h, horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view do Premiere, pode ser encontrada por R$49,90 até R$89,90.

Onde vai passar o jogo do Portuguesa RJ e Sampaio Corrêa

Data: 15/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

TV: SporTV e Premiere

Stream: Premiere

Escalação de Portuguesa RJ x Sampaio Corrêa

Portuguesa RJ

Vindo de empate pelo Campeonato Carioca diante do Volta Redonda, o Portuguesa promete fazer história mais uma vez na Copa do Brasil. Na primeira fase, o elenco carioca venceu o CRB e, por isso, pretende novamente colocar os seus melhores jogadores em campo para garantir-se classificado em mais uma nova etapa do torneio.

Escalação: Carlão; Joazi, Marcão, Leandro Amaro, Sanchez; Sidney, Jhonnatan, Rafael, Romarinho, Miller; Bruno Santos

Sampaio Corrêa

O elenco do Sampaio entra em campo nesta terça-feira depois de ser campeão do primeiro turno do Campeonato Maranhense. O grupo promete dar o melhor de si pela segunda fase da Copa do Brasil para conquistar mais uma vez a classificação até a próxima fase do torneio. Na primeira, venceu o Operário por 2 a 1 fora de casa.

Escalação: Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio, Nilson; Pará, Lucas Araújo, Ferreira, Eloir, Ronan; Pimentinha e Gabriel Poveda

Confira o vídeo da classificação do Sampaio na Copa.

Calendário de Portuguesa RJ e Sampaio Corrêa

Ambas as equipes possuem novos compromissos por seus campeonatos após o confronto de hoje. A seguir, confira quais são eles no calendário

Portuguesa RJ

Resende x Portuguesa – Sábado, 19/03 às 15h30 (Campeonato Carioca)

Portuguesa x Resende – Quarta-feira, 23/03 às 15h30 (Campeonato Carioca)

Sampaio Corrêa

Sampaio x Botafogo PB – Sábado, 19/03 às 17h45 (Copa do Nordeste)

Sampaio x Cordinho – Quarta-feira, 23/03 às 19h (Campeonato Maranhense)

