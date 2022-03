Onde assistir Real Noroeste x Juventude ao vivo e horário Copa do Brasil

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Real Noroeste e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, 17/03, a partir das 19h, jogando no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no estado do Espírito Santo. A seguir, confira onde assistir ao jogo do Real Noroeste x Juventude hoje ao vivo.

Durante a primeira fase, o elenco do Espírito Santo venceu o Operário, do Paraná, enquanto o Juventude superou o Porto Velho, garantindo-se na fase adianta da competição.

Onde assistir Real Noroeste x Juventude:

A partida entre Real Noroeste x Juventude vai passar ao vivo no canal SporTV e pay-per-view Premiere, às 19h (Horário de Brasília).

O torcedor também pode acompanhar através do computador, pelo site do Premiere (www.premiere.globo.com) ou pelo aplicativo da plataforma.

O elenco do Real Noroeste surpreendeu ao vencer o Operário logo na primeira fase da Copa do Brasil, até mesmo sem contar com a vantagem em campo. O elenco disputa o Campeonato Capixaba neste momento e aparece em segundo lugar com 14 pontos.

Enquanto isso, o Juventude passou por cima do Porto Velho e garantiu-se com o passaporte carimbado na segunda rodada da Copa do Brasil. Agora, o elenco vai disputar mais uma vez a classificação para chegar ainda mais perto das fases finais. Por fim, no Campeonato Gaúcho, o clube terminou em décimo lugar com 11 pontos, ficando de fora da semifinal.

Possíveis escalações de Real Noroeste x Juventude:

Nenhuma baixa nova foi detectada ao elenco da casa hoje.

Provável Real Noroeste: Wadson; Gabriel, Rodrigo Paganelli, Pedro Botelho, Djavan; Ítalo, Marquinhos, Alex Silva; Ícaro Alves, Rogerinho, Toni Galego

Do outro lado, os visitantes não tem desfalques.

Provável Juventude: César; Miranda, Forster, Soares, William; Jadson, Chico Kim, Darlan, Pitta; Capixaba, Ricardo Bueno

Jogos da Copa do Brasil hoje

Fechando a semana da Copa do Brasil na segunda fase, dois jogos serão realizados nesta quinta-feira.

Real Noroeste x Juventude – 19h

Goiás x Criciúma – 21h30