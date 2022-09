Onde assistir sorteio mando de campo final da Copa do Brasil 2022

Chegou a hora de saber quem vai decidir a final da Copa do Brasil em casa! Corinthians ou Flamengo, quem ganha a vantagem? A CBF realiza o sorteio dos mandos de campo nesta terça, 20 de setembro, às 11h (Horário de Brasília), no Rio de Janeiro, sede da entidade. Confira onde assistir sorteio mando de campo final da Copa do Brasil e as informações de como funciona.

Todas as informações como horários, locais, datas e regulamentos serão divulgados após o sorteio.

Onde assistir sorteio mando de campo da final da Copa do Brasil

O sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil hoje começará às 11h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo e de graça na CBF TV pelo Youtube, além do site www.cbf.com.br. É de graça e não precisa se cadastrar para assistir o sorteio.

Outra opção é acompanhar através do SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. Basta sintonizar o canal e curtir o sorteio.

Se preferir também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV apenas para assinantes.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Rio de Janeiro, sede da CBF

Onde assistir: CBF TV no Youtube, Site da CBF e SporTV

Como funciona o sorteio do mando de campo na final da Copa do Brasil?

É muito fácil de entender como funciona o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. Cinco desenhos do escudo do Corinthians e cinco desenhos do Flamengo serão inseridos dentro de bolinhas da mesma cor. Logo depois, serão depositadas em um mesmo pote.

Como são apenas dois times no sorteio e não há maiores decisões na competição, então o sistema utilizado fica fácil de entender. Quando as bolinhas já estiverem juntas no pote, o apresentador vai sortear uma. Dessa maneira, o escudo que aparecer vai decidir a final da Copa do Brasil em casa.

O evento é realizado pela CBF, no Rio de Janeiro, com o objetivo principal de garantir chances iguais para os finalistas do torneio. O evento terá também a participação de treinadores e capitães do Corinthians e Flamengo, com entrevista coletiva após a cerimônia.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil está marcada para 12 e 19 de outubro de 2022, quartas-feiras, com horários a serem definidos pela CBF.

Disputada em jogos de ida e volta, a final da Copa do Brasil traz Corinthians e Flamengo em releitura do Clássico das Torcidas, o encontro das duas maiores torcidas do país em um só objetivo: conquistar o troféu da competição e a premiação milionária. O campeão vai embolsar R$ 60 milhões, enquanto o vice-campeão leva R$ 25 milhões.

É importante deixar claro que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Se a partida terminar com o resultado das somas dos placares na igualdade, aí a disputa de pênaltis é quem definirá o vencedor.

Nesta edição, tanto Flamengo como Corinthians querem o quarto título da Copa do Brasil.

