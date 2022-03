Onde assistir Tocantinópolis x FC Cascavel: transmissão e horário 16/03

Equipes se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 16 de março

Copa do Brasil

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Tocantinópolis e FC Cascavel jogam nesta quarta-feira, a partir das 20h30, horário de Brasília, no Estádio João Ribeiro, na cidade de Tocantinópolis. Saiba onde assistir o jogo do Tocantinópolis x FC Cascavel ao vivo e de graça.

O elenco da casa venceu o Náutico pela primeira fase da competição, enquanto o grupo paranaense superou a Ponte Preta jogando em casa. No jogo de hoje, em caso de empate, a disputa de pênaltis acontece.

Onde assistir Tocantinópolis x FC Cascavel?

A partida entre Tocantinópolis e FC Cascavel tem transmissão ao vivo da plataforma do Youtube, de graça para todo o Brasil, às 20h30 (Horário de Brasília)

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo para smartphones ou tablets.

Como estão as equipes na temporada?

Para chegar até aqui, o Tocantinópolis passou pelo Náutico na primeira fase por 1 a 0, gol de Raí. Agora, os anfitriões novamente estão em casa para decidir outra grande partida da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Tocantinense, disputará a semifinal contra o União Araguainense em duas mãos.

Enquanto isso, o FC Cascavel entra em campo nesta quarta-feira logo depois de perder para o Maringá na primeira mão das quartas de final do Campeonato Paranaense. Já pela Copa do Brasil, se garantiu até aqui depois de superar a Ponte Preta logo na primeira fase.

Dessa maneira, o elenco tem a confiança de que pode levar a vitória para casa, mas ao mesmo tempo também entende que também pode ter uma grande surpresa.

Veja também: Copa do Brasil 2022: valores da premiação na primeira fase

Possíveis escalações de Tocantinópolis x FC Cascavel

Todos os jogadores estão disponíveis para o jogo desta quarta-feira.

Provável Tocantinópolis: Jefferson; Marcinho, Betão, Wanderson, Chico Bala; Tiago, Raí, Alan Maia; Jheimy, Bilau

Já o Cascavel também não possui novas baixas.

Provável FC Cascavel: Heverton; Lucas, Gama, William, Doka; Fabrício, Simões, Robinho; Balotelli, Itaperuna, Samuel

Jogos da Copa do Brasil hoje

Sete jogos da segunda fase da Copa do Brasil acontecem hoje, quarta-feira em 16 de março. Confira a seguir quais são eles e os horários.