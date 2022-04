Que horas é o jogo do Ceará hoje e onde assistir ao vivo (20/04/2022)

O Tombense recebe o Ceará nesta quarta-feira, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no estado de Minas Gerais. Confira as informações a seguir e saiba que horas é o jogo do Ceará hoje.

O gol de fora casa não vale como critério de desempate na Copa do Brasil. Em caso de igualdade, a disputa de pênaltis será iniciada no jogo de volta.

Que horas é o jogo do Ceará hoje?

O jogo do Ceará hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

A partida entre Tombense e Ceará nesta quarta-feira, 20 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil, vai passar ao vivo no SporTV 3 e Premiere.

O torcedor tem a oportunidade de acompanhar a partida no SporTV 3, disponível em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode assistir também pelo Premiere, onde o pay-per-view está disponível como canal também nas operadoras.

Data: 20/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no estado de Minas Gerais

Onde SporTV 3 e Premiere

Tombense e Ceará na Copa do Brasil

Com dois empates nas últimas semanas, o Tombense vê a partida desta quarta como a reviravolta que precisa ter em seu desempenho na temporada. O grupo mineiro vai fazer de tudo para aproveitar o fato de jogar em casa e, então, abrir a vantagem para não passar por apuros na volta.

Do outro lado, o Ceará vem de derrota para o Botafogo no Brasileirão, mas tem uma campanha regular tanto na Sul-Americana, onde é líder do grupo G com 6 pontos, como no torneio nacional. Na Copa do Brasil, passou com facilidade pelo São Raimundo e Tuna Lusa por 3 a 0 e depois 2 a 0.

A arbitragem é de Bruno Arleu de Araujo (FIFA).

Escalação do Tombense x Ceará

Escalação do Tombense: Rafael Santos, David, Jordan, Roger Carvalho, Manoel, Gustavo, Zé Ricardo, Igor Henrique, Everton, Keké e Ciel

Escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luis Otávio, Kelvyn, Geovane, Rodrigo Lindoso e Vina, Lima, Mendonza e Cléber

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

O gol fora de casa não é mais critério de desempate na Copa do Brasil. Isso quer dizer que marcações dentro e fora de casa possuem o mesmo valor para os times.

A terceira fase é jogada em duas partidas, ida e volta, onde quem marcar mais gols ao fim da segunda etapa se classifica. Em caso de igualdade, a disputa vai para os pênaltis.

A prorrogação não é utilizada na terceira fase da Copa do Brasil.

Confira no vídeo a seguir como um dos últimos jogos do Ceará este ano.

