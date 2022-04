Onde vai passar Athletico PR ao vivo na Copa do Brasil e horário (20/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil, Tocantinópolis e Athletico PR se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio João Ribeiro. Para não perder nenhum lance, confira onde vai passar Athletico PR ao vivo.

O Furacão vem de derrota para o Atlético Mineiro, enquanto o Tocantinópolis venceu o Tuna na Série D.

Onde vai passar Athletico PR ao vivo

O jogo do Athletico PR hoje vai passar no SporTV 3 e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

A emissora só está disponível na TV por assinatura. Por isso, assinantes tem a opção de acompanhar de todo o Brasil a partida ao vivo em seus televisores.

Para quem já está acostumado e prefere assistir no pay-per-view, também pode assistir através do Premiere. Assinantes GloboPlay também tem o direito de assistir o jogo de hoje se obter os canais em seu pacote.

Data: 20/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis

Onde assistir: SporTV 3 e Premiere

Tocantinópolis e Athletico PR na Copa do Brasil

Na Série D do Brasileirão, o Tocantinópolis foca suas atenções para a partida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo não sendo o favorito, o grupo promete dar trabalho em campo e garantir a vitória em sua casa, contando com a força da torcida apaixonada. Para chegar até aqui, passou por Náutico e FC Cascavel.

Do outro lado, o Athletico é o favorito nesta quarta-feira. Entretanto, encontra uma equipe que lutou bravamente para chegar até aqui, uma das zebras da edição. A temporada do Furacão não é tão boa quanto gostaria, mesmo com Carille no comando.

A arbitragem é de Jean Pierre Goncalves Lima.

Escalação do Tocantinópolis x Athletico PR

Escalação do Tocantinópolis: Jefferson, Wanderson, Alan, Orleans, Rai, Toniel, Wanderson, Romulo, Betão, Marcio e Tiago

Escalação do Athletico PR: Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Abner, Pedro Henrique, Brian Garcia, Hugo Moura, David Terans, Agustín, Vitinho e Cirino

Últimos jogos Tocantinópolis x Athletico PR

As duas equipes nunca se enfrentaram na história do futebol. Por isso, o confronto na noite desta quarta-feira será o primeiro encontro entre os dois elencos.

No fim de semana, o Tocantinópolis venceu o Tuna na estreia da Série D do Brasileirão. Já o Furacão foi derrotado pelo Atlético Mineiro na elite do Brasileirão no domingo.

Confira no vídeo a seguir como o último jogo do Athletioc.

