Onde vai passar Athletico PR x Bahia hoje? Transmissão e horário (12/7)

No primeiro jogo, o Athletico Paranaense venceu o Bahia por 2 a 1, precisando apenas do empate para se classificar

É decisão na Copa do Brasil! Onde vai passar Athletico PR x Bahia hoje? As equipes disputam o jogo de volta das oitavas de final nesta terça-feira, 12 de julho, com início às 20h30 (Horário de Brasília). Jogando na Arena da Baixada, em Curitiba, confira onde assistir o jogo de hoje.

No primeiro confronto das oitavas, o Furacão venceu o jogo por 2 a 1. Para se classificar, só precisa de um empate, enquanto o Bahia deve vencer por dois gols ou mais de diferença.

Onde vai passar Athletico PR x Bahia hoje

O Amazon Prime Video vai passar o jogo do Athletico PR e Bahia hoje, a partir das 20h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira.

Sem transmissão na TV, o serviço de streaming do Amazon é a única maneira de assistir a decisão da Copa do Brasil nesta terça. Disponível somente para assinantes, a plataforma está disponível pelo site (www.primevideo.com) pelo valor de R$14,90 ao mês ou R$119 no ano.

O torcedor pode assistir o jogo de hoje através do aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde vai passar Athletico PR x Bahia hoje: Amazon Prime Video

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique / VAR: Rodrigo Nunes de Sá

ATHLETICO PR:

O Athletico tem a vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o grupo paranaense venceu o oponente por 2 a 1, com gols de Christian e Pedro Rocha, enquanto Lucas Mugni descontou. Basta um empate para os comandados de Felipão carimbarem o seu passaporte até as quartas de final.

A temporada do Furacão tem sido exemplar até aqui. Além de disputas oitavas da Copa do Brasil e as quartas na Libertadores, o elenco também ocupa a 5ª posição do Brasileirão com 27 pontos, rival direto na briga pela liderança com o Palmeiras.

No fim de semana, o Athletico foi derrotado pelo Goiás fora de casa, quebrando a invencibilidade de nove jogos na competição.

BAHIA:

Por outro lado, o Bahia tem uma difícil tarefa pela frente nesta terça. Se quiser brigar pelas quartas de final, o elenco baiano terá de vencer com dois ou mais gols de diferença o Furacão, além de torcer para que o oponente não faça mais gols.

Como o gol fora de casa não vale mais na Copa do Brasil, o time de Salvador terá de se desdobrar o máximo para segurar o ataque potente do Athletico e ao mesmo tempo brigar para passar pela defesa.

No Brasileirão Série B, o Bahia ocupa o 3º lugar com 30 pontos.

Prováveis escalações de Athletico PR x Bahia:

Vitor Roque é o principal desfalque do técnico Felipão. O atleta não pode jogar porque já atuou por outro clube na competição. Já Pedro Rocha, autor do gol na primeira partida, está fora, assim como Thiago Heleno, Julimar, Reinaldo e Vitinho por lesões.

Escalação de Athletico PR: Bento; Abner, Hernández, Pedro Henrique, Orjeueala; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno, David Terans; Cuello e Pablo.

Enderson Moreira, técnico do Bahia, os jogadores Marco Antônio e Luiz Henrique são dúvidas.

Escalação do Bahia: Danilo; Douglas Borel, Ignacio, Correia, André; Patrick, Júlio César, Matheus Alvarenga, Daniel; Mugni e Rodallega.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Pelas oitavas de final, dois jogos serão realizados nesta terça-feira, 12 de julho. Esta é a segunda rodada dos confrontos, onde quem vencer avança para a próxima fase da competição.

Além de serem transmitidos pela TV, os jogos também podem ser acompanhados de maneira online, como é o caso do Cruzeiro e Fluminense.

Athletico PR x Bahia – 20h30 (Amazon Prime)

Cruzeiro x Fluminense – 21h (SporTV, Premiere e Globo Play)

Leia também: Impedimento na Copa do Mundo 2022: o que diz regulamento