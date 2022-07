Não é novidade que a tecnologia marcará o Mundial do Qatar em 2022. Esse ano, os torcedores irão ter acesso aos recursos de mais alta eficiência para se comunicar e ter maior experiência integrada na Copa. Porém, a mais recente novidade nesse quesito é a tecnologia de impedimento na Copa do Mundo 2022.

A ferramenta já foi testada no Mundial de Clubes e na Copa das Nações Árabes e terá como principal objetivo auxiliar os árbitros e os assistentes na marcação das irregularidades na competição.

Segundo a FIFA, na Copa do Mundo de 2018, eles deram o importante passo de trazer a campo a tecnologia do VAR (auxiliar de vídeo) e, em 2022, esperam dar outro grande passo: apresentar ao mundo a tecnologia semiautomática de impedimento na Copa do Mundo do Qatar.

Como será marcado o impedimento na Copa do Mundo 2022?

A nova tecnologia de impedimento na Copa do Mundo Qatar funcionará por meio de 12 câmeras de rastreamento espalhadas por todo o teto do estádio. Os pontos irão rastrear a bola e até 29 pontos de dados de cada jogador, em uma média de 50 vezes por segundo, calculando o local exato dos atletas em campo.

Se houver um impedimento na Copa do Mundo, a ferramenta irá enviar sinais à sala de vídeo e o VAR poderá assistir o lance novamente, verificando se houve ou não irregularidade em campo. O sensor da bola envia dados para a sala de operação cerca de 500 vezes por segundo, tornando a detecção de infrações de maneira muito mais rápida e precisa.

Vale lembrar que a tecnologia de impedimento na Copa do Mundo tem caráter semiautomático, assim, ela informará ao VAR as ações, mas apenas eles poderão avaliar a decisão proposta reassistindo o lance antes de passar as informações ao juiz em campo.

Se a decisão for confirmada pelo assistente de vídeo, os pontos de dados são reposicionados e geram uma animação 3D que detalha precisamente a posição dos atletas em campo. A animação que ilustra a jogada será exibida no telão do estádio e disponibilizada às emissoras que estarão televisionando os jogos da Copa do Mundo Qatar 2022.

Como funciona a regra do impedimento na Copa do Mundo?

A regra de impedimento é uma das mais traz dúvidas para quem acompanha o futebol. Porém, não é tão difícil entendê-la. Ela está prevista em qualquer competição de futebol profissional, incluindo obviamente a Copa do Mundo.

Ela funciona da seguinte forma: Um jogador vai ser considerado como em posição de impedimento quando estiver no campo de ataque, situado à frente do último atleta do time adversário (com exceção do goleiro).

Assim, não haverá irregularidade do jogador que receber a bola em seu campo de defesa ou quando existir ao menos dois jogadores da outra equipe na sua frente. A exceção ocorre quando um jogador passa para um companheiro que está atrás, mesmo este estando à frente dos rivais.

Vale lembrar que para ter a marcação do impedimento, o atleta em posição irregular deve participar diretamente do lance, caso contrário, a jogada pode seguir. Por fim, não se considera impedido o jogador que for acionado após tiro de meta, escanteio ou lateral.

Quando o VAR pode ser acionado na Copa do Mundo?

A função de assistente de vídeo chegou ao futebol não há muito tempo. A primeira vez que foi testado em uma Copa do Mundo foi em 2018, no Mundial da Rússia. A tecnologia foi introduzida para auxiliar o árbitro principal a tomar as melhores decisões para a partida.

Apesar do VAR ser uma função que revolucionou o futebol, ele não pode ser acionado em todas as situações. Algumas jogadas específicas exigem, em caso de irregularidades, a ação do VAR, são elas: gol irregular, pênaltis, cartão vermelho direto e cartão para o jogador errado.

Por outro lado, o árbitro de vídeo não pode ser acionado quando: há ofensas verbais dentro de campo, na marcação de escanteios, laterais e tiros de meta, marcação de impedimento (especificamente em lances que não resultem em gol), no 2º cartão amarelo (exceto quando o jogador errado tenha levado o cartão), na marcação de faltas (a não ser que a falta seja um pênalti ou para cartão vermelho direto).

Novidade na Copa do Mundo 2022: mudança de regras

Não apenas a tecnologia de impedimento na Copa do Mundo do Qatar 2022 é novidade. Outro detalhe que os torcedores devem ficar atentos é em relação às regras da competição este ano. A International Football Association Board (IFAB), órgão que regula o esporte no mundo, adotou novas regras quando se fala em substituição em campo.

Agora serão permitidas não apenas três substituições no futebol, mas sim cinco. Esse número aumentou depois da pandemia do Covid-19. De acordo com essa nova norma, as cinco alterações devem ser realizadas em apenas três paralisações durante a partida, ou no intervalo do jogo. Além delas, uma substituição extra é permitida em caso de prorrogação.

Na Copa do Mundo do Qatar, outra novidade: os treinadores poderão contar com 26 convocados para cada seleção na Copa, e não mais 23 atletas, como se convencionou nos Mundiais passados.

Para falar a verdade, essa é uma Copa de muitas inovações, seja na tecnologia, nas regras ou na organização em geral. Esse ano, é a primeira vez na história que a Copa do Mundo está sendo realizada no fim do ano e também a primeira a ser disputada no Oriente Médio. Geralmente, ela ocorre em meados de junho e julho, durante o intervalo dos jogos europeus.