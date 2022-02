Onde vai passar jogo do Campinense x São Paulo hoje e horário 24/02/22

O Campinense recebe o São Paulo na noite desta quinta-feira, 24/02, no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 21h30 (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil. Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje

O jogo do Campinense e São Paulo hoje vai ter transmissão no canal SporTV, e no pay-per-view Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV paga. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Campinense faz uma boa temporada no Campeonato Paraibano. Pelo grupo B, aparece em primeiro lugar com 6 pontos, ou seja, venceu os dois confrontos que disputou até o momento. Por isso, espera sair na frente pelo duelo desta quinta-feira e também se consagrar na classificação.

Enquanto isso, o São Paulo conseguiu uma melhora significativa nas últimas semanas pelo Campeonato Paulista, principalmente porque venceu o Santos em clássico no fim de semana. No grupo B, aparece em segundo lugar com 11 pontos, tendo três vitórias, dois empates e duas derrotas também sob o comando de Rogério Ceni. O elenco, por fim, nunca venceu uma Copa do Brasil.

Escalação de Campinense x São Paulo

Campinense: Camilo; Felipe Ramos, Vinicius Santana, Cleiton, Emerson; Gabriel Alves, Magno, Emerson; Patrick, Potiguar, Otávio

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Reinaldo; Pablo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Alisson; Rigoni, Calleri

