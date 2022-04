Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje e horário na Copa do Brasil (19/04)

Remo e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil, jogando no Estádio Evandro Almeida, em Belém. Para não perder nenhum lance, confira onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje.

O Remo perdeu para o Manaus na Série C, enquanto o Cruzeiro vem de vitória contra o Brusque na Série B.

O jogo Remo e Cruzeiro hoje vai ser transmitido ao vivo no Amazon Prime (Streaming), a partir das 21h30, no horário de Brasília.

Os torcedores só podem acompanhar o jogo desta terça no serviço de streaming Amazon Prime, disponível para assinantes em todos os estados do Brasil.

Para acompanhar a partida é necessário ser assinante. Disponível no site (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível, os valores são de R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 ao ano, com opção para testar grátis por 30 dias.

Data: 19/04/2022

Horário: 21h30(horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém

Onde assistir: Amazon Prime

Remo e Cruzeiro na Copa do Brasil

O time do Remo faz um início de temporada razoável na Série C do Brasileirão. Agora, concentra todas as suas forças para estrear na Copa do Brasil, onde tem como principal objetivo abrir a vantagem e chegar o mais longe que puder. Jogando em casa, o grupo do Pará deverá manter a escalação titular.

Do outro lado, o Cruzeiro mostra bom desempenho ao chegar até aqui na Copa do Brasil. Com extrema facilidade, o grupo mineiro passou por Sergipe e depois Tuntum com goleadas. Por isso, a equipe tem extrema confiança no jogo de hoje mesmo fora de casa para ter a vantagem nos dois jogos.

A arbitragem é de Marcelo de Lima Henrique.

Escalação do Remo x Cruzeiro

Escalação do Remo: Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan, Anderson, Paulinho Curuá, Marcel, Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Brenner

Escalação do Cruzeiro: Rafael, Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, Willian, Neto, Diego Miticov, Vitor Leque, Edu e Rodolfo

Último jogo de Remo x Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 3 Remo – 29/10/2021 – Série B

Remo 1 x 0 Cruzeiro 0 21/07/2021 – Série B

Confira no vídeo a seguir como o último jogo entre os times.

