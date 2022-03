Qual canal vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje x Tuntum (16/03)

Buscando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro visita o Tuntum nesta quarta-feira (16), a partir das 20h30, no Estádio Rafael Seabra, no Maranhão. Com transmissão ao vivo, confira qual canal vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje e como acompanhar ao vivo.

Qual canal vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje

O jogo entre Tuntum x Cruzeiro hoje vai passar ao vivo no streaming Amazon Prime, a partir das 20h30, horário de Brasília. Para assistir ao jogo ao vivo, o torcedor precisa ser assinante da plataforma, que custa R$ 9,90 ao mês. O jogo não tem transmissão na TV.

Onde assistir Tuntum e Cruzeiro hoje:

Data: 16/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Local: Estádio Rafael Seabra

TV: Sem transmissão

Streaming: Amazon Prime Video

Escalação do Cruzeiro hoje – Tuntum

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo, Rafael Santos; Willian Oliveira, Machado, João Paulo, Giovanni, Waguininho e Edu.

Enquanto isso, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira com toda a confiança necessária logo depois de golear o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro, logo no fim de semana. Na primeira fase da Copa do Brasil, o grupo venceu o Sergipe também em goleada, por 5 a 0, e dessa maneira espera repetir o feito para garantir-se na terceira fase de maneira direta.

Provável escalação do Tuntum: Danilo Pessoa; Negueba, João Victor, Maicon, Igor Sanches; Abu, Andinho, Cloves, Vagalume; Andrezinho, e Vini Souza

O elenco do Tuntum, do estado do Maranhão, surpreendeu ao vencer o Volta Redonda logo na primeira fase da Copa do Brasil por 4 a 2. Agora, precisa novamente contar com o resultado positivo em seu favor para avançar até a terceira fase da competição regional, buscando os seus melhores jogadores em campo para se fortalecer diante de um grande oponente.

Tem prorrogação na Copa do Brasil?

A segunda fase da Copa do Brasil não tem prorrogação. Se o jogo terminar empatado, diferentemente da regra da primeira fase, a partida seguirá para a disputa de pênaltis.

Além disso, o gol fora de casa também não serve como critério de desempate na competição. Por isso, qualquer marcação do time seja em casa ou fora servem o mesmo valor no jogo único.

Artilharia

Atlético – GO 3 gols – Shaylon Kallyson Cardozo Shaylon

Fluminense – PI 3 gols – Mario Sergio Pereira Junior Mario Sergio

Guarani – SP 2 gols – Giovanni Augusto Oliveira Cardoso Giovanni Augusto

Abc – RN 2 gols- Fabio de Lima Costa Fabio Lima

Moto Club – MA 2 gols – Dagson dos Santos DAGSON

