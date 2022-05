Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje x Juazeirense e horário sábado

O Alviverde recebe o Juazeirense neste sábado, a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena Barueri. O jogo será de ida na terceira fase da Copa do Brasil, e o onde vai passar jogo do Palmeiras hoje será o SporTV e Premiere.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser no SporTV e Premiere e, a partir das 21h, pelo horário de Brasília. Com exclusividade, o canal transmite para todos os estados do Brasil o jogo da Copa do Brasil neste sábado, disponível apenas para operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view da Rede Globo, também apenas para asisnantes. Entretanto, se você quer tornar-se membro pode encontrar todos os pacotes no site (www.premiere.globo.com) e escolher o melhor para o seu bolso.

Lembrando que assinante GloboPlay que tem o Premiere na grade de programação também pode assistir o jogo.

Informações do jogo do Palmeiras x Juazeirense hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, no interior paulista

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: SporTV e Premiere e

Por aparecer em uma posição privilegiada no Ranking da CBF, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil apenas neste sábado, pela terceira fase, contra o Juazeirense. No primeiro jogo, o clube alviverde precisou enviar o seu jogo para Barueri, já que o seu estádio recebe atrações musicais.

Do outro lado, o Juazeirense passou por Grêmio Anápolis na primeira fase e o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil para chegar até aqui. O elenco promete buscar a vitória de qualquer forma já que pode garantir a vantagem para ficar tranquilo na volta.

Escalação de Palmeiras x Juazeirense

Escalação do Palmeiras:​ Weverton, Mayke, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony

Escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça, Dadinha, Eduardo José, Wendell, Daniel, Patrik, Waguinho, Clebson, Nildo, Deysinho e Ian Augusto

Confira no vídeo como foi o último jogo do Palmeiras.

