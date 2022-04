O primeiro confronto do Brasil da Copa do Mundo 2022 acontece no dia 24 de novembro. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Flickr/Reprodução

Qual é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar

A Copa do Mundo já tem data e horário marcados no calendário esportivo este ano. A partir das 7h, do dia 21 de novembro, os brasileiros já podem assistir à primeira partida da competição, que ocorrerá entre Senegal x Holanda. O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, no entanto, só acontecerá no dia 24 de novembro.

Quando assistir ao primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

O Brasil faz parte do Grupo G da Copa do Mundo do Catar 2022, por isso enfrentará em seu primeiro jogo a equipe da Sérvia. O confronto acontecerá no dia 24 de novembro, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Seguindo o chaveamento estabelecido pelo sorteio da FIFA para a Copa do Mundo 2022, o Brasil ainda jogará contra as seleções da Suíça e de Camarões nessa fase de grupos.

Veja como ficaram os jogos do Brasil na primeira fase da Copa:

1º jogo: Brasil x Sérvia

Data: 24 de novembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Lusail Stadium

2º jogo: Brasil x Suíça

Data: 28 de novembro

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Stadium 974, no Porto de Doha

3º jogo: Brasil x Camarões

Data: 02 de dezembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Lusail Stadium

Se passar para as oitavas de final, o Brasil entrará em campo novamente ou no dia 5 ou no dia 6 de dezembro, e enfrentará ou o primeiro ou o segundo colocado do Grupo H.

As seleções que compõem a chave H da tabela da Copa do Mundo 2022 são: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia. Assim, já nas oitavas de final o Brasil pode jogar contra um campeão mundial caso encare a seleção uruguaia.

Quem vai jogar na Copa do Mundo Catar?

A FIFA estabeleceu oito países como cabeças de chave na competição: Catar (país sede), Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugual. A partir daí, foram sorteados os grupos da Copa do Mundo 2022:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Indefinido.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Indefinido, Dinamarca e Tunisia.

Grupo E: Espanha, Indefinido, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia.

As indefinições na tabela ainda se dão devido à repescagem intercontinental, que deve ocorrer em junho.

Vale ressaltar também que as datas e os horários de todos os confrontos já foram estabelecidos. Os jogos da fase de grupos acontecerão às 7h, 10h, 13h e 16h. Apenas na última rodada os times se enfrentarão às 12h e às 16h, com dois jogos simultâneos por grupo.

As oitavas e as quartas de final, por sua vez, ficaram marcadas para às 12h e 16h. Já as semifinais serão disputadas apenas às 16h e a decisão do 3º colocado e a final às 12h.

*Considerado o horário de Brasília.

Tabela e os horários dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 acontecerá às 16h do dia 24 de novembro. Mas, antes da equipe verde-amarela entrar em campo, outras seleções já terão tido seus primeiros jogos no Mundial.

Tabela completa da fase de grupos:

21/11 – Segunda (Jogos de estreia)

7h Senegal x Holanda

10h Inglaterra x Irã

13h Catar x Equador

16h Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia

22/11 – Terça

7h Argentina x Arábia Saudita

10h Dinamarca x Tunísia

13h México x Polônia

16h França x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes

23/11 – Quarta

7h Marrocos x Croácia

10h Alemanha x Japão

13h Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

16h Bélgica x Canadá

24/11 – Quinta

7h Suíça x Camarões

10h Uruguai x Coreia do Sul

13h Portugal x Gana

16h Brasil x Sérvia

25/11 – Sexta

7h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã

10h Catar x Senegal

13h Holanda x Equador

16h Inglaterra x Estados Unidos

26/11 – Sábado

7h Tunísia x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes

10h Polônia x Arábia Saudita

13h França x Dinamarca

16h Argentina x México

27/11 – Domingo

7h Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

10h Bélgica x Marrocos

13h Croácia x Canadá

16h Espanha x Alemanha

28/11 – Segunda

7h Camarões x Sérvia

10h Coreia do Sul x Gana

13h Brasil x Suíça

16h Portugal x Uruguai

29/11 – Terça

12h Holanda x Catar

12h Equador x Senegal

16h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Inglaterra

16h Irã x Estados Unidos

30/11 – Quarta

12h Tunísia x França

12h Peru ou Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca

16h Polônia x Argentina

16h Arábia Saudita x México

01/12 – Quinta

12h Croácia x Bélgica

12h Canadá x Marrocos

16h Japão x Espanha

16h Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

02/12 – Sexta

12h Coreia do Sul x Portugal

12h Gana x Uruguai

16h Camarões x Brasil

16h Sérvia x Suíça

Quantas Copas o Brasil já jogou?

O Brasil já ganhou cinco copas do mundo e é o líder em troféus.

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo foi em 1930, contra a Iugoslávia. Na época, a seleção brasileira estava longe de ser a favorita em campo e acabou perdendo para por 2×1. A partir daí, nunca mais o Brasil deixou de jogar uma Copa do Mundo, participando de todas as edições realizadas pela Fifa até então.

Hoje, a seleção é a favorita para vencer a competição, com a possibilidade de levar para casa mais um título em sua história. Quando falamos em recordes da Copa do Mundo, o Brasil lidera a lista. A Seleção Canarinho guarda cinco títulos de campeão mundial e é o único país com o pentacampeonato.

Atrás do Brasil, vem as equipes da Itália e Alemanha, ambas com quatro troféus em suas jornadas de Copa do Mundo.