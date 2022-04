Onde vai passar Juventude x São Paulo ao vivo? Canal e horário (20/04)

Tem jogão na Copa do Brasil hoje! Nesta quarta-feira, as equipes de Juventude e São Paulo se enfrentam a partir das 19h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de ida na terceira fase da temporada, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para não perder nada, saiba onde vai passar Juventude x São Paulo ao vivo.

O Juventude vem de derrota para o América Mineiro, enquanto o São Paulo perdeu para o Flamengo.

Onde vai passar Juventude x São Paulo

O jogo do Juventude e São Paulo hoje vai passar ao vivo no Amazon Prime Video (Streaming), a partir das 19h30 no horário de Brasília.

O confronto da Copa do Brasil nesta quarta-feira não tem transmissão na TV. Por esse motivo, a única maneira do torcedor assistir o jogo de hoje é no Amazon Prime, serviço de streaming. A narração será de Thiago Leifert, novidade da plataforma.

A plataforma está disponível no site (www.amazon.com.br) ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 ao ano todo. Por isso, o torcedor deve escolher o pacote que melhor lhe interessa e, então, acompanhar os principais confrontos de pertinho.

Data: 20/04/2022

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir: Amazon Prime

Juventude e São Paulo na Copa do Brasil

O elenco do Juventude não faz um bom início de temporada. No Brasileirão, o grupo empatou e perdeu respectivamente os dois jogos que disputou até agora. Porém, na Copa do Brasil, o elenco gaúcho conseguiu deixar para trás o Porto Velho e o Real Noroeste. Contra um forte oponente, deve escalar os titulares hoje.

Do outro lado, o São Paulo vem apresentando bons resultados em sua campanha este ano, tanto no Brasileirão como na Sul-Americana. Por isso, é o favorito no jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil onde, se vencer, abre a vantagem contra o seu rival e, no jogo de volta, garante os pontos para avançar até a próxima fase.

A arbitragem é de Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA).

Escalação do Juventude x São Paulo

Escalação do Juventude: Cesar, Busanello, Rafael Forster, Paulo Miranda, Rodrigo Alves, Yuri, Jadson, Paulinho, Chico, Capixaba e Ricardo Bueno

Escalação do São Paulo: Jandrei, Wellington, Léo Pelé, Diego Costa, Rafinha, Igor Gomes, Pablo Maia, Éder, Rodrigo Nestor, Alisson e Calleri

Último jogo de Juventude x São Paulo

São Paulo 3 x 1 Juventude – 06/12/2021 – Brasileirão

Juventude 1 x 1 São Paulo – 29/08/2021 – Brasileirão

Juventude 2 x 0 São Paulo – 04/11/2007 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como o último jogo dos times.

