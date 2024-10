Onde vai passar o jogo do Corinthians contra o Flamengo na semi da Copa do Brasil

Dia de clássico no futebol brasileiro com o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo desta quarta-feira, 2 de maio, será no Maracanã, a partir das 21h45 (de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje x Flamengo

A TV Globo, o Sportv, Premiere e a Amazon Prime transmitem o jogo do Corinthians nessa quarta-feira, dia 2 de outubro.

Além de acompanhar a partida pela TV, o torcedor também pode assistir o jogo da Globo gratuitamente pelo GloboPlay, seja pelo dispositivo móvel, tablet ou computador como pelo site através do navegador.

O Rubro-Negro será comandado por Filipe Luís, que assumiu o clube após a demissão de Tite. O Timão, por outro lado, vem de uma má performance no Brasileirão - perdeu para o São Paulo no domingo -, mas segue esperançoso nas copas.

O jogo de volta será no dia 20, na Neo Química Arena.

Escalação para a semifinal da Copa do Brasil

Hoje, o Flamengo pode levar a campo Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique.

O Corinthians tem de jogadores para esse jogo Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto.