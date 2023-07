Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil - 25/07

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil – 25/07

O Corinthians enfrenta o São Paulo nesta terça-feira, 25/07, na Neo Química Arena, pela partida de ida na semifinal da Copa do Brasil. O jogo do Corinthians hoje começa às 21h30, horário de Brasília, por isso confira onde assistir a partida ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians contra o São Paulo.

O Sportv e o Premiere é onde vai passar o jogo do Corinthians hoje, 25. O partida de futebol contra o São Paulo começa às 21h30, horário de Brasília, na casa do Timão. O Prime Video também vai exibir ao vivo.

Com narração de Milton Leite e comentários de Dodô e Ricardinho, os canais Sportv e Premiere transmitirão o clássico Majestoso para todo o país nas operadoras de televisão por assinatura.

Horário: 21h30

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: Sportv, Premiere e Prime Video

Confira quando foi o último título do Corinthians

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

É clássico e nada mais importa para os torcedores de Corinthians e São Paulo! Lembre-se que o cenário é completamente diferente nesta terça-feira, não importa quem está no melhor momento ou quem tem mais vitórias, tudo pode acontecer.

O Corinthians não saiu do zero a zero no fim de semana, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Em 16º lugar com dezesseis pontos, a zona de rebaixamento ainda assusta o alvinegro na classificação do Brasileiro. O grupo soma quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, enquanto comemora a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana contra o Newell's Old Boys.

Por outro lado, o São Paulo vem de derrota para o Cuiabá no fim de semana. O treinador Dorival Jr decidiu poupar alguns dos titulares e decidiu misturar reservas com os principais jogadores, perdendo três pontos fora de casa. O tricolor ocupa o sexto lugar com 25 pontos, somados em sete vitórias, quatro empates cinco derrotas.

Na Sul-Americana, o grupo vai jogar as oitavas de final contra o San Lorenzo.

Como foi o último clássico de Corinthians x São Paulo?

O último encontro entre São Paulo e Corinthians foi em 14 de maio deste ano, pela sexta rodada do Brasileirão na Neo Química Arena, na capital paulista. Os times empataram em 1 x 1, com gols de Roger Guedes e Michel Araújo.

No histórico do clássico Majestoso, as equipes se enfrentaram em 356 oportunidades, com vantagem de 132 triunfos para o Corinthians, 115 empates e 109 vitórias para o Tricolor, de acordo com dados do portal Meu Timão.

No quesito gols, o Timão balançou as redes em 505 oportunidades enquanto o São Paulo marcou 478. Na casa do alvinegro são 17 partidas, sendo dez triunfos ao Corinthians e sete empates, nenhuma vitória do clube tricolor.

