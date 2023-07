Como assistir a Copa do Mundo Feminina pelo canal do Casimiro no Youtube e Twitch?

Depois do estrondoso sucesso na Copa do Mundo de futebol masculino, a CazeTV vai transmitir também a Copa do Mundo Feminina de graça no Youtube. O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, exibirá todos os jogos para o público. Confira como assistir e como vão funcionar as transmissões.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Como assistir a Copa do Mundo Feminina no canal do Casimiro

Além de acompanhar os jogos da Copa do Mundo Feminina na televisão, o torcedor também pode curtir a transmissão exclusiva e espontânea da CazéTV, no Youtube. É simples e de graça, disponível para todos os estados do Brasil.

Além de Luís Felipe Freitas e Casimiro, a cobertura também terá Fernanda Gentil, Beltrão, Fran, Rafael Alves, Belle Suárez, Raony Pacheco, Felipe Leite, Gabi Zanotti, Cantarelli, Leticia Esteves e Yara Fantoni.

Mas como funciona para assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina na CazéTV?

1) Abra o aplicativo do Youtube no celular, Android ou iOS, ou pelo site www.youtube.com.

2) O segundo passo é digitar na barra de pesquisa "CazéTV" e selecionar a primeira opção na tela, com o logo do streamer.

3) Depois, escolha qual jogo quer assistir na aba "ao vivo" ou até mesmo na página principal da plataforma e se divertir com a Copa do Mundo. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Quem é Casimiro?

Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, ou Casimiro, é o maior streamer do Brasil. Com apenas 29 anos, o jovem se tornou um dos influenciadores mais assistidos do país, além de ser o primeiro canal da internet a exibir os jogos Copa do Mundo de futebol masculino ao vivo.

Nascido no Rio de Janeiro, Cazé se formou em Jornalismo em uma renomada faculdade carioca. O seu primeiro trabalho foi no Esporte Interativo, hoje TNT Sports onde falava sobre e-games no programa EI Games. No Youtube, passou a gravar vídeos de futebol ao lado de Pedro Certezas no canal De Sola.

Em 2021, Casimiro decidiu abrir o seu próprio canal na Twitch, plataforma de streams. O carioca passou a fazer lives todos os dias contando sobre o seu dia a dia, comentando futebol e programas de TV's brasileiros e internacionais. Hoje, ele soma mais de 3,7 mi seguidores na Twitch, mais de 3 milhões de inscritos no Youtube e também nas redes sociais.

Em 2022, Casimiro passou a trabalhar no SBT Sports Rio, onde faturava R$ 15 mil por mês, de acordo com a coluna Futebol ETC, do portal Metrópoles, até optar por ficar apenas em seu canal. Durante a exibição da Copa do Mundo, a equipe do influenciador deixou vazar o lucro de R$ 832 mil com visualizações do Youtube.

Tabela de jogos do Brasil

O canal do Casimiro no Youtube, a CazéTV, vai transmitir todos os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. O elenco de Pia estreia na próxima segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá.

Brasil x Panamá - 1ª rodada do grupo F

Data: segunda-feira, 24/07

Horário: 08h

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE

Brasil x França - 2ª rodada do grupo F

Data: sábado, 29/07

Horário: 07h

Local: Estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE

Brasil x Jamaica - 3ª rodada do grupo F

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 07h

Local: Estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE

Como foi a transmissão da Copa do Mundo em 2022?

Na Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino, realizada em novembro e dezembro de 2022, a CazeTV transmitiu 22 partidas ao vivo na plataforma do Youtube e Twitch, incluindo as cerimônias de abertura e final, os jogos da Seleção Brasileira e a final entre Argentina e França, com o triunfo dos argentinos.

Além de Casimiro, também participaram o narrador Luís Felipe Freitas, os ex-jogadores Juninho Pernambucano, Edmilson, Denilson, Gilberto, além dos streamers Guilherme Beltrão, Ítalo Senna, Bronx, Pig e Diego Defante. Os repórteres Isabella Pagliari, André Hernan, Alexandre Oliveira, Rafael Morientes e Jacksno Pinheiro também integraram o quadro de representantes da CazéTV no Catar.

Com as transmissões, Casimiro bateu o recorde com mais de 5,9 milhões de visualizações simultâneas no Youtube, plataforma de vídeos, durante o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, nas oitavas de final. No jogo contra a Suíça, na fase de grupos, o recorde foi de 5,2 milhões.

A CazeTV exibiu o Mundial em parceria com a LiveMode e a FIFA.

