Saiba como assistir ao jogo do Corinthians hoje na copa do Brasil. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Corinthians

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje online na Copa do Brasil – 12/04

É a vez do Corinthians estrear na Copa do Brasil. Diante do Remo, o elenco alvinegro protagoniza o confronto de ida na terceira fase às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Corinthians hoje vai ser no Estádio Mangueirão, em Belém. Saiba onde vai passar e todos os detalhes da transmissão no texto abaixo.

O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai na última quinta pela Libertadores, enquanto o Remo perdeu para o Paysandu no estadual do Pará.

3 formas de assistir ao jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil tem transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay. Dá para assistir em qualquer estado do país.

TV aberta: nenhum canal aberto vai exibir o duelo entre Remo e Corinthians nesta quarta-feira. A Globo optou por não transmitir a Copa do Brasil esta semana, deixando toda a atenção para os canais pagos.

TV paga: o canal SporTV e o pay-per-view Premiere estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Ambas as opções vão transmitir o confronto da Copa do Brasil hoje. Everaldo Marques narra a partida ao lado dos comentaristas Sérgio Xavier e Richarlyson.

Online: para acompanhar online, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Globo. É preciso ser assinante da plataforma para entrar, ou seja, desembolsar o valor necessário todo mês para assistir aos canais ao vivo. Dá para assistir a retransmissão do SporTV e Premiere pelo celular, smartv ou tablet.

Escalações de Remo x Corinthians

Para a decisão desta quarta-feira, o técnico Fernando Lázaro, do Timão, não terá Caetano, Júnior Moraes, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Ruan Oliveira, Balbuena e Rafael Ramos.

Enquanto isso, Marcelo Cabo não possui novas baixas.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco, Matheus Galdezani; Diego Tavares, Pedro Vitor e Muriqui.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez, Matheus Bidu; Cantillo, Maycon, Paulinho; Adson, Yuri Alberto e Pedro.

Os relacionados do Timão para a estreia na Copa do Brasil! 📋#VaiCorinthians pic.twitter.com/8VM85k2qo4 — Corinthians (@Corinthians) April 11, 2023

Como está Renato Augusto?

Para o desesperado da Nação, o meia Renato Augusto deixou o campo de maca no confronto contra o Liverpool, na última quinta-feira, pela Libertadores.

De acordo com informações da jornalista Ana Canhedo, do portal GE, o meia passou por artroscopia ontem, no Hospital São Luiz, no Morumbi, para corrigir a lesão do menisco no joelho direito. O provável retorno de Renato ainda não é discutido, já que depende da recuperação.

Claramente Renato está fora do jogo contra o Remo nesta quarta-feira.

Arbitragem

O juiz de futebol Ramon Abatti Abel vai apitar o jogo do Corinthians nesta quarta-feira, contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os auxiliares escalados foram Kleber Lucio Gil, Eder Alexandre e o quarto árbitro Djonaltan Costa de Araujo.

No VAR, árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhaes de Miranda será o responsável por visualizar na tela cada lance da partida.

