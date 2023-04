Assistir Real Madrid x Chelsea hoje na Champions League, dia 12/04

Atual campeão, o Real Madrid da o pontapé inicial nas quartas de final contra o Chelsea nesta quarta-feira, 12 de abril, diretamente do Santiago Bernabéu, na Espanha. O jogo do Real Madrid hoje é o confronto de ida, com início às 16h (horário de Brasília).

Este é apenas o jogo de ida, o que significa que nenhum dos dois pode ser eliminado nesta quarta.

Na temporada passada, Chelsea e Real Madrid disputaram as quartas de final, com vitória dos espanhóis no primeiro jogo e triunfos dos ingleses no segundo com direito a prorrogação.

Como assistir ao jogão do Real Madrid x Chelsea na internet?

O HBO Max transmite no serviço de streaming o jogo do Real Madrid na Champions League de futebol nesta quarta-feira. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, na Espanha.

Nenhum canal de televisão vai transmitir a partida nas quartas de final hoje. A TNT, responsável pelos direitos da competição no Brasil, optou por disponibilizar somente o HBO Max como opção para assistir o jogo.

Mas como assistir ao duelo da Champions no HBO Max?

1) Se você já é assinante HBO acesse a plataforma de streaming pelo computador através do site (hbomax.com) ou no aplicativo de qualquer dispositivo móvel com acesso a internet como celular, tablet ou smartv.

2) Mas se você não é membro da plataforma, aí entre no site e clique em "assine agora". Três opções de pacotes estão disponíveis: R$ 34,90 por mês, R$ 74,90 em três meses e R$ 239,90 em doze meses. Faça o cadastro, preenche com os seus dados e torne-se assinante.

3) Acesse a plataforma de streaming em seu dispositivo favorito. No menu principal do HBO Max o anúncio do jogo do Real Madrid estará disponível, clique nele.

4) Depois, dê o play na partida e assista como e onde quiser, em qualquer lugar do Brasil.

Real Madrid x Chelsea: a disputa é válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions. Nenhum dos times pode ser eliminado se perder nesta quarta-feira. A equipe de transmissão do HBO Max não foi divulgada.

Escalações de Real Madrid x Chelsea

O técnico Ancelotti não possui novas baixas em seu plantel de jogadores.

Já Frank Lampard continua sem Azpilicueta e Broja.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Camavinga; Modrić, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema e Vinícius Júnior.

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kanté, Kovaćič, Enzo Fernández; Sterling, Havertz e João Félix.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Chelsea e Real Madrid nas quartas de final da Champions está marcada para terça-feira, 18 de abril, às 16h, horário de Brasília, no Stamford Bridge, em Londres.

Tudo vai depender do resultado do primeiro jogo. Quem ganhar o primeiro embate garante a vantagem para a volta, isto é, jogando apenas pelo empate no segundo confronto.

Do outro lado estão Manchester City e Bayern de Munique. O vencedor vai enfrentar o Real Madrid ou Chelsea, com chances de clássico inglês.

