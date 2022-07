Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje, quarta-feira (27/07/22)

O Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense hoje, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil, onde vai passar o jogo do Corinthians hoje? A transmissão será da TV Globo ao vivo e de graça.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Atlético GO e Corinthians vai ser transmitido hoje, 27 de julho, no canal da Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A TV Globo transmite ao vivo e de graça a partida do Corinthians hoje para os estados de São Paulo e Goiás, com narração de Cléber Machado e comentários de Ricardinho e Sálvio Spinola. Para o torcedor que não pode acompanhar na TV aberta, a opção é assistir no SporTV 2 e Premiere, com narração de Milton Leite e comentários de Richarlyson e Maurício Noriega.

Online, a opção é o serviço de streaming Globo Play, responsável por retransmitir as imagens para o aplicativo de celular, tablet e smart TV.

Informações do jogo do Atlético GO x Corinthians hoje

Data: Quarta-feira, 27/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir jogo de hoje: Globo (SP e GO), SporTV 2, Premiere e Globo Play

Últimos jogos Atlético GO x Corinthians – onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

Atlético GO 0 x 1 Corinthians (04/06/2022) – Brasileirão

Atlético GO 1 x 1 Corinthians (12/09/2021) – Brasileirão

Atlético GO 0 x 0 Corinthians (09/06/2021) – Copa do Brasil

Veja no vídeo a seguir como foi a última partida entre Atlético e Corinthians.

+ Escala de arbitragem Copa do Brasil: jogos de ida nas quartas 2022

Escalação do Atlético GO x Corinthians hoje

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Baralhas, Jorginho, Marlon Freitas; Wellington Rato, João Peglow e Ricardinho. Técnico: Jorginho

Escalação do Corinthians: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Gil, Raul Gustavo, Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz, Maycon; Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

O Atlético Goianiense quer reviver do ano passado quando eliminou o Corinthians ainda na terceira fase da Copa do Brasil. Jogando em casa, o clube goiano terá a vantagem de contar com os torcedores pressionando os rivais e apoiando os seus jogadores. No entanto, o elenco do técnico Jorginho não vem de boa fase já que não vence há seis rodadas no Brasileirão, onde aparece na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

O Corinthians vem para o jogo desta quarta-feira muito confiante depois de vencer o Atlético MG e reassumir a vice-liderança do Brasileirão no fim de semana. Com a presença de Yuri Alberto e Balbuena, novas contratações da diretoria, o elenco promete estar completo dentro de campo. Mesmo fora de casa, o Timão é o favorito no duelo para tirar a vantagem e decidir em casa as quartas de final da Copa do Brasil.

Quartas de final da Copa do Brasil

As equipes Flamengo, Athletico, Corinthians, Atlético Goianiense, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza e Fluminense disputam as quartas de final na Copa do Brasil.

Para chegar até aqui, cada uma delas venceu o confronto nas oitavas de final. Disputada em jogos de ida e volta, cada participante tem a chance de jogar em casa uma vez, com a presença da torcida no estádio.

A primeira rodada das quartas de final acontece em 27 e 28 de julho, quarta e quinta-feira. Depois, os confrontos de volta estão marcados para 17 e 18 de agosto, na faixa da noite. O critério de desempate desde então é que, em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa nos pênaltis será realizada.

Veja todos os jogos das quartas de final da Copa do Brasil a seguir.

Atlético GO x Corinthians (decide em casa)

Flamengo x Athletico PR (decide em casa)

São Paulo x América MG (decide em casa)

Fortaleza x Fluminense (decide em casa)