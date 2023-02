Ceilândia e Santos disputam a primeira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo no streaming

Onde vai passar o jogo do Santos hoje na estreia da Copa do Brasil 2023

O Santos estreia na primeira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, contra o Ceilândia no Estádio Serejão, no Distrito Federal. O jogo do Santos hoje tem transmissão no Amazon Prime às 20h, horário de Brasília.

É jogo único, ou seja, quem perder está eliminado da Copa do Brasil. Em caso de empate o Santos se classifica por ser o melhor classificado no Ranking Nacional de Clubes da CBF entre os dois.

Como assistir o jogo do Santos na Amazon?

Por R$ 14,90 por mês, o torcedor assina o streaming e garante o acesso aos jogos da Copa do Brasil, filmes, séries e documentários. O plano anual é de R$ 119.

A plataforma está disponível no Brasil pelo navegador, no site oficial, ou nos aplicativos no celular, tablet, smartv e videogames.

Para quem quer se tornar assinante, basta acessar o site oficial e clicar em "Experimente 30 dias grátis". Após os trinta dias, o Amazon irá cobrar a mensalidade.

Quem já é assinante só precisa entrar no site ou no aplicativo, escolher a opção "Faça login", e inserir o email e a senha do usuário.

Na hora exata do jogo, o mosaico irá mostrar a transmissão para os assinantes. É só clicar e assistir ao vivo.

Como funciona a primeira fase da Copa do Brasil?

A primeira fase da Copa do Brasil reúne 80 equipes das mais diferentes regiões do Brasil. Não é para menos, a Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro.

O sorteio da CBF divide as equipes em quarenta confrontos. As partidas acontecem em jogo único, sendo sempre na casa do time de "menor expressão" entre os dois. O vencedor avança para a próxima fase, enquanto o perdedor se despede da competição.

Em caso de empate, o regulamento da CBF prevê que o time melhor colocado no RNC (Ranking Nacional de Clubes) avance direto para a segunda etapa.

Depois, a segunda fase é disputada também em partida única, mas em caso de igualdade no placar a disputa de pênaltis vai decidir quem segue no torneio.

