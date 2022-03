Onde vai passar o jogo do São Paulo ao vivo e horário da Copa do Brasil

Onde vai passar o jogo do São Paulo ao vivo e horário da Copa do Brasil

São Paulo e Manaus disputam a classificação na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 16/03, a partir das 21h30, no Estádio do Morumbi, na capital paulista, em partida única. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde vai passar o jogo do São Paulo hoje.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo entre São Paulo e Manaus vai passar ao vivo no canal SporTV e streaming Premiere, a partir das 21h30, horário de Brasília, para todo o país.

Onde assistir São Paulo e Manaus hoje:

Data: 16/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Local: Estádio do Morumbi

TV: SporTV e Premiere

Streaming: Premiere

Como estão as equipes na temporada?

Depois de superar o Mirassol no fim de semana pelo Paulistão, o tricolor garantiu-se 100% nas quartas de final da competição estadual, pronto para buscar o segundo título de maneira seguida. Enquanto isso, entra em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil para buscar a vaga na terceira fase do duelo, logo após empatar sem gols com o Campinense na primeira fase.

Do outro lado, o time do Amazonas disputa na Copa do Brasil contra o grande São Paulo logo depois de superar o São Raimundo jogando fora de casa, ou seja, tendo a vantagem do seu lado pela melhor colocação no ranking da CBF. Se vencer o jogo, avança de maneira direta para a terceira fase.

Confira o vídeo do último jogo do São Paulo.

Prováveis escalações de São Paulo x Manaus

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego, Arboleda, Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara; Nikão, Calleri, Alisson

Provável escalação do Manaus: Reynaldo; Felipe Cordeiro, Paulo Sérgio, Claudinho, Rafael Rosa; Rogério, Gilson, Thiaguinho; Vitinho, Alvinho, Silvano

Tem prorrogação na Copa do Brasil?

A segunda fase da Copa do Brasil não tem prorrogação. Se o jogo terminar empatado, diferente da primeira fase, a partida seguirá para a disputa de pênaltis.

Além disso, o gol fora de casa também não serve como critério de desempate na competição. Por isso, qualquer marcação do time seja em casa ou fora servem o mesmo valor no jogo único.