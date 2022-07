Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje e horário Copa do Brasil (28/7)

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje e horário Copa do Brasil (28/7)

São Paulo e América Mineiro se enfrentam nesta quinta-feira, 28 de julho, no Estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje? Com início às 20h (Horário de Brasília), a partida possui transmissão em todo o país.

Quem vencer vai jogar contra Flamengo ou Athletico na semifinal.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 20h (Horário de Brasília), diretamente do Estádio do Morumbi.

Os canais do SporTV e Premiere transmitem o jogo do São Paulo e América MG hoje para todos os estados do país, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter assinatura na programação para assistir ao vivo.

Online, onde vai passar o jogo do São Paulo hoje é no Globo Play, serviço de streaming da Rede Globo responsável por retransmitir o futebol no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do São Paulo x América MG hoje:

Data: Quinta-feira, 28/07/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Últimos jogos de São Paulo x América MG

São Paulo 1 x 0 América MG (12/06/2022) – Brasileirão

América 2 x 0 São Paulo (09/12/2021) – Brasileirão

São Paulo 0 x 0 América (22/09/2021) – Brasileirão

Confira como foi a última partida entre São Paulo e América.

Escalação do São Paulo x América MG:

O São Paulo vem de empate com o Goiás no fim de semana pelo Brasileirão. O grupo comandado por Rogério Ceni faz uma campanha regular no torneio nacional, assim como na Sul-Americana e a Copa do Brasil, onde joga contra o América nesta quinta-feira. O elenco paulista tem a vantagem de jogar em casa, contando com o apoio dos torcedores. Para isso, fará de tudo para sair na frente e conquistar a vantagem.

Para o jogo de hoje, Ceni não tem Patrick, Arboleda, Alisson, Luan, Reinaldo e Marcos Guilherme.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Léo Pele, Rafinha, Miranda; Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Wellington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Já o Coelho venceu o Atlético Goianiense no fim de semana e por isso mantém a confiança para entrar em campo nesta quinta-feira. O elenco foi eliminado recentemente da Libertadores, e por isso terá de focar 100% na Copa do Brasil se quiser brigar pelo título. No Brasileirão, entretanto, faz uma campanha bastante irregular, lutando contra a zona de rebaixamento.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Wellington Paulista e Benítez, nova contratação.

Provável escalação do América MG: Matheus; Patric, Éder, Luan Patrick, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Matheusinho, Pedrinho; Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

Quartas de final da Copa do Brasil 2022

Oito equipes disputam as quartas de final da Copa do Brasil. São quatro confrontos realizados no sistema ida e volta, onde cada elenco tem a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez.

Atlético Goianiense, Flamengo, Corinthians, Athletico, Fortaleza, Fluminense, São Paulo e América continuam vivos na briga pelo título. Apenas quatro avançam para a próxima fase, onde jogam a semifinal.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Em caso de igualdade na soma dos placares, o critério de desempate será a disputa de pênaltis.

Confira os jogos das quartas de final.

Atlético GO x Corinthians (Decide em casa)

Flamengo x Athletico PR (Decide em casa)

São Paulo x América MG (Decide em casa)

Fortaleza x Fluminense (Decide em casa)

