Onde vai passar Palmeiras e Fortaleza na Copa do Brasil hoje (17/5)

O SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Palmeiras e Fortaleza hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Já o jogo de volta entre Fortaleza x Palmeiras será no dia 31 de maio, às 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde vai passar Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil hoje: SporTV e Premiere

Arbitragem: Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)/ Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Luiz Claudio Regazone/ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa-RJ).

Provável escalação do jogo do Palmeiras e Fortaleza hoje:

Escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Flaco López ou Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira..

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules; Calebe (Thiago Galhardo), Romarinho (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Quando vai ser o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil será na terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Rio de Janeiro, sede da CBF.

Os nomes dos oito times serão colocados no mesmo pode e todos eles podem se enfrentar. Não há separação por grupos ou restrições, significando que pode sim acontecer clássicos regionais na fase.

No sorteio da CBF também será determinado os mandos de campos de cada confronto e o chaveamento até a final.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Desde 2018 a regra foi retirada do regulamento da competição pela própria CBF.

Em caso de empate na soma dos gols marcados entre as duas partidas, a disputa de pênaltis será realizada para definir quem será o vencedor. O regulamento prevê que as batidas sejam iniciadas 10 minutos após o fim do segundo tempo.

Isso também significa que não há prorrogação nos jogos da Copa do Brasil. Cada time escolhe os jogadores que vão bater os chutes, assim como decidem o lado do campo.

