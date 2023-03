Descubra a premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023

A Copa do Brasil é a competição de futebol mais democrática do país. Cada vez que se classificam para uma nova fase, as equipes garantem uma nova premiação em dinheiro. Em 2023, a CBF garantiu o aumento considerável nos valores como forma de recompensa para os times na participação e as disputas em campo.

Saiba quando ganha o time que avança da primeira para a segunda fase da Copa do Brasil e quais são os valores da premiação na temporada.

Qual é a premiação da segunda fase na Copa do Brasil 2023?

O time que conquista a classificação à segunda fase da Copa do Brasil fatura R$ 1,7 milhão, mas só se for da Série A. Os clubes da série B pode receber R$ 1,4 milhão, enquanto as demais divisões do futebol brasileiro levam premiação de R$ 900 mil.

A premiação da primeira e segunda fase é dividida em grupos: grupo I, onde estão os clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, o grupo II com os times da Série B e o grupo III, onde se enquadram os demais.

O América Mineiro, por exemplo, faturou R$ 1,7 milhão após empatar com o Tocantinópolis e garantir a classificação para a segunda fase. A Ponte Preta, por exemplo, ganhou R$ 1,4 milhão depois de vencer o Fluminese do Piauí porque pertence à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

GRUPO I - R$ 1,7 milhão

GRUPO II - R$ 1,4 milhão

GRUPO III - R$ 900 mil

Premiação da Copa do Brasil em 2023

Confira todos os valores da premiação na Copa do Brasil em 2023.

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III) Segunda fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III) Terceira fase: R$ 2,1 milhões

R$ 2,1 milhões Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

R$ 3,3 milhões Quartas de final: R$ 4,3 milhões

R$ 4,3 milhões Semifinal : R$ 9 milhões

: R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 30 milhões

R$ 30 milhões Campeão: R$ 70 milhões

Em premiação recorde, a CBF vai distribuir altos valores para os times na Copa do Brasil. Serão R$ 420 milhões distribuídos ao longo do campeonato.

Os valores são entregues desde a primeira fase até o campeão da final. Em cada nova fase que avançam, os times vão acumulando novas premiações.

Classificados para a segunda fase

Estão classificados para a segunda fase da Copa do Brasil as equipes Ferroviário, Ponte Preta, Remo, São Luiz, Brusque, América Mineiro, Santa Cruz, Marcílio Dias, Coritiba, Volta Redonda, Vila Nova, Ypiranga, Vasco, Santos, Tombense, São Raimundo (RR) e Nova Mutum.

Restam 23 confrontos a serem disputados na primeira fase. É importante ressaltar que em caso de empate é sempre o time visitante que avançam para a fase seguinte, já que possui a melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF entre os dois.

Os destaques ficam com a participação do América Mineiro, Botafogo, Grêmio, Vasco, Ceará, Goiás, Bahia, Coritiba, Atlético Goianiense, Santos e RB Bragantino.

Quando vai ser a segunda fase da Copa do Brasil?

A segunda fase da Copa do Brasil vai ser em 8 ou 15 de março, quarta-feira, com horário e local a serem definidos pela entidade de futebol.

A CBF disponibilizou o calendário completo do campeonato em site oficial. No entanto, as datas podem sofrer alterações devido à grade de programação das emissoras detentoras dos direitos de transmissão, com validação da entidade.

Na segunda fase, o empate leva à disputa de pênaltis. O mando de campo já foi definido no sorteio.

Leia também

Quem é o maior campeão da Supercopa do Brasil? Veja a lista de vencedores