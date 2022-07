Onde vai passar Santos x Corinthians hoje Copa do Brasil (13/7)

Tem clássico paulista na Copa do Brasil! Onde vai passar Santos x Corinthians hoje? As equipes disputam as oitavas de final nesta quarta-feira, 13 de julho, na Vila Belmiro. Com início a partir das 21h30 (horário de Brasília), a transmissão se da pela TV aberta. Confira todas as informações a seguir do jogo de hoje.

Onde vai passar Santos x Corinthians hoje ao vivo?

A Globo, SporTV 2 e Premiere transmitem o jogo do Santos e Corinthians hoje, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira.

Pode comemorar torcedor, porque o jogo tem transmissão na TV aberta! O canal da Globo exibe para os estados de SP e PR ao vivo, com narração de Cléber Machado, e comentários de Ana Thais Matos, Roger Flores e Salvio Spinola.

Para o torcedor que mora em outro estado e quer assistir o duelo, pode acompanhar através do SporTV 2 e o Premiere, através das operadoras de TV por assinatura com narração de Milton Leite, e comentários de Maurício Noriega, Ricardinho e Fernanda Colombo.

Online, o Globo Play retransmite através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde vai passar Santos x Corinthians hoje: Globo (SP e PR), SporTV 2, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves / VAR: Vinicius Furlan

Provável escalação de Santos x Corinthians:

Vinicius foi expulso na última rodada e, por isso, cumpres suspensão. Já Ricardo Goulart não joga mais pelo Santos.

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo, Camacho, Lucas Braga; Léo Baptistão, Ângelo e Marcos Leonardo.

O técnico Vitor Pereira tem baixas importantes no jogo desta quarta. Bruno Mendez já jogou pelo Internacional na competição e por isso está indisponível, enquanto Paulinho, Fagner, Maycon e Renato Augusto seguem lesionados.

Escalação do Corinthians: Cássio; Robert, Bruno Melo, Gil, Rafael Ramos; Cantillo, Roni, Gustavo Mosquito, Willian; Adson e Róguer Guedes.

Do que Santos e Corinthians precisam para se classificar?

No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Corinthians goleou o Santos por 4 a 0, jogando na Neo Química Arena. Agora, chegou a hora da decisão para saber quem avança até as quartas de final do torneio.

Para se classificar, o Timão só precisa de um empate por qualquer resultado, além da vitória sempre. O grupo alvinegro só fica fora da competição se não marcar e perder o jogo por um gol de diferença com o rival.

Do outro lado, o Santos tem uma tarefa complicada para resolver, mas não impossível. Para avançar até a próxima fase, tem de torcer para que o Corinthians não marque mais e fazer 5 gols ou mais.

Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

