Que horas é o jogo do Santos e Corinthians hoje e transmissão (13/7)

No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 4 a 0 a equipe do Santos, precisando apenas de um empate para se garantir nas quartas

Em dia de decisão na Copa do Brasil, o torcedor só quer saber que horas é o jogo do Santos e Corinthians hoje! Pelas oitavas de final no confronto de volta, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de julho, na Vila Belmiro, na cidade de Santos. Com transmissão pela TV aberta, confira onde assistir e qual o horário do jogo.

COMO ESTÃO AS EQUIPES NA TEMPORADA?

Após demitir Fabian Bustos, o Santos venceu o Atlético Goianiense na última rodada do Brasileirão, garantindo-se na parte de cima da tabela com 22 pontos. Para o jogo desta quarta-feira, o grupo do Peixe mantém a confiança mesmo com a alta diferença no placar entre os dois times e por continuar sem treinador. Para brigar pela classificação, o elenco precisa fazer cinco gols e torcer para que o rival não marque mais.

Do outro lado, o Corinthians entra em campo sem qualquer pressão já que venceu o primeiro confronto por 4 a 0, jogando em casa na capital paulista. Para o clássico desta quarta, o técnico Vitor Pereira tem desfalques importantes e, mesmo com a vantagem do seu lado, deve manter o time titular completo. Em campanha espetacular na temporada, o elenco alvinegro se classificou para as quartas da Libertadores após vencer o Boca Juniors nos pênaltis e, no último fim de semana, ganhou do Flamengo até assumir novamente a vice-liderança do Brasileirão.

Que horas é o jogo do Santos e Corinthians hoje?

O jogo do Santos e Corinthians hoje tem início às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. Os canais da Globo, SporTV 2 e Premiere transmitem o confronto nesta quarta-feira, pela rodada de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vivo.

Pela TV aberta, a Globo exibe todos os lances do clássico paulista aos estados de SP e PR, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro. O torcedor não paga nada para ver, basta sintonizar e curtir!

Para o torcedor que não mora em nenhum destes estados, a opção é assistir através dos canais SporTV 2 ou Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, o streaming do Globo Play também retransmite a partida.

Que horas é o jogo do Santos e Corinthians hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo (SP e PR), SporTV 2, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves / VAR: Vinicius Furlan

Prováveis escalações de Santos x Corinthians hoje

O técnico interino Marcelo Fernandes não poderá contar com Vinicius Zanocelo, suspenso, além de Ricardo Goulart, que deixa o clube.

Por fim, o elenco deve ser o mesmo da vitória contra o Atlético GO no fim de semana.

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Fernández, Camacho (Vinicius), Léo Baptistão, Carlos Sanchez; Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Vitor Pereira ainda não pode contar com Paulinho, Gustavo Mantuan, Júnior Moraes, Luan e Lucas Piton, Fagner, Maycon e Renato Augusto.

Escalação do Corinthians: Cássio; Raul Gustavo, Gil, Fábio Santos, Rafael Ramos; Cantillo, Du Queiroz, Giuliano; Adson, Lucas Piton e Roger Guedes.

Como foi o jogo de ida na Copa do Brasil?

O Corinthians esmagou o Santos no primeiro jogo das oitavas na Copa do Brasil. Por 4 a 0, a equipe alvinegra garantiu a vantagem no embate e encaminhou a classificação até a próxima fase.

Os gols foram de Gustavo Mantuan, Giuliano e Raul Gustavo. Agora, o Timão só precisa de um empate para se classificar até as quartas de final, enquanto o Peixe terá de fazer cinco gols ou mais para garantir a diferença.

Confira os melhores momentos do jogo de ida na Copa do Brasil.

Jogos de hoje na Copa do Brasil

Quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 13 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Estes serão os jogos de volta na competição, onde somente oito se classificam para a próxima fase, as quartas de final na temporada.

Lembrando que é o sorteio da CBF que definirá os confrontos e os mandos de campo. A seguir, confira todos os jogos de hoje na Copa do Brasil.

Goiás x Atlético GO – 19h (SporTV, Premiere e Globo Play)

Ceará x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Santos x Corinthians – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

Flamengo x Atlético MG – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

