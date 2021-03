Palmeiras vence Grêmio por 2 a 0 e é campeão da Copa do Brasil

O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Jogando em casa, no Allianz Parque, o Verdão venceu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Wesley e Gabriel Menino, e conquistou seu quarto título do torneio. Logo depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, Verdão precisava apenas de um empate para ficar com o caneco.

Como foi o jogo?

Precisando da vitória para poder sonhar com o título, o Grêmio começou o confronto tomando as iniciativas. Logo aos dois minutos, Pepê teve grande chance na área. Sozinho, o meia teve a possibilidade de abrir o marcador, mas furou na hora da finalização.

O Tricolor ainda chegou com Diego Souza e Alisson, mas os donos da casa responderam em contra-ataque, com Rony. O defensor Paulo Miranda travou a finalização a “hora H” e evitou o gol palmeirense. Logo depois do Imortal começar melhor a partida, o Verdão conseguiu equilibrar e chegou a abrir o placar com Raphael Veiga. No entanto, o árbitro assinalou impedimento na jogada, lance checado e confirmado pelo VAR.

Em jogo equilibrado, o Palmeiras então começou a a assustar o gol de Paulo Victor, mas o arqueiro conseguiu passar ileso na primeira etapa.

Palmeiras marca no 2º tempo e é campeão da Copa do Brasil

Diferentemente da primeira etapa, quem voltou melhor para o segundo foram os donos da casa. No primeiro minuto da partida, Raphael Veiga levou perigo ao gol do Imortal, ao finalizar de fora da área. No entanto, logo depois, aos sete minutos, Wesley inaugurou o placar. Em contra-ataque, Veiga passou para o camisa 47. O atacante dominou e finalizou de esquerda para abrir o marcador.

Aos 39, Gabriel Menino deu números finais ao duelo. Em contra-ataque, Rony tocou para Willian, que passou para o camisa 25. Menino invadiu a área, bateu de pé esquerdo por baixo das pernas de Paulo Victor e correu para o abraço.

Resultado final: Palmeiras 2 x 0 Grêmio, e verdão campeão da Copa do Brasil.

Quantas vezes Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil?

Em toda a história do Palmeiras, o clube foi campeão da Copa do Brasil em quatro oportunidades, contando a conquista de 2020. O primeiro título aconteceu em 1998 sob o comando de Felipão contra o Cruzeiro.

Em seguida, o time alviverde só venceu novamente em 2012, novamente com Felipão como técnico. Então, a equipe ergueu a taça em 2015, sob o comando de Marcelo Oliveira. Por fim, venceu em a disputa de 2020.

Qual a premiação da Copa do Brasil ?

Nos últimos anos, a Copa do Brasil tem se mostrado uma competição muito atrativa para os clubes brasileiros. Isso porque, além da vaga na Libertadores, a premiação do torneio é a maior do país. Neste ano, o Palmeiras campeão da copa embolsou R$ 54 milhões, além das premiações das fase anteriores.

Tanto Palmeiras como Grêmio entraram a partir das oitavas de final da competição e faturaram R$ 12,9 milhões. Se somado todos os valores. No entanto, o Verdão campeão do torneio embolsou R$ 66,9 milhões enquanto o Tricolor ficou com R$ 34,9 milhões.

