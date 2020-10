Palmeiras vence Red Bull na Copa do Brasil e encaminha vaga às quartas

O Palmeiras estreou com o pé direito na Copa do Brasil e venceu por 3 a 1 o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abib Chedid, nesta quinta-feira (29). Com a vitória, o alviverde está muito próximo das quartas de final, visto que para o time de Bragança Paulista se classificar, precisa vencer o jogo da volta por três gol de diferença.

Por não haver gol fora como critério de desempate, caso o Red Bull vença o segundo jogo por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 5 de novembro, às 19h, mas no Allianz Parque. Com qualquer vitória, empate ou derrota por um gol de diferença, dá Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil.

Palmeiras vence Red Bull com facilidade

Com um primeiro tempo praticamente perfeito, o time treinado pelo técnico interino Andrey Lopes, não teve dificuldades para superar o Bragantino e abriu 3 a 0, logo na primeira etapa.

Raphael Veiga fez o primeiro gol da partida aos 9 minutos iniciais, após finalização da entrada da área. Logo depois, aos 18′, Wesley recebeu bom lançamento, invadiu a grande área e chutou sem chances para o goleiro Cleiton. O Verdão ainda fez mais um, dessa vez com Luiz Adriano, aos 28 minutos.

Na segunda etapa, o time de Bragança voltou mais ligado e tentava tomar as ações da partida. No entanto, o time carecia de criatividade para criar chances reais de gols, e o Palmeiras apenas administrava o resultado.

Mas, aos 38′ da etapa complementar, o atacante Hurtado, recebeu passe de Morato e chutou colocado sem chances para Weverton.

Outros resultados da Copa do Brasil

Botafogo 0 x 1 Cuiabá

Santos 0 x 0 Ceará

Atlético GO 1 x 2 Internacional

Athletico PR 0 x 1 Flamengo

Corinthians 0 x 1 América MG

Bragantino 1 x 3 Palmeiras

Grêmio 1 x 0 Juventude

Vale lembrar que o São Paulo FC já está classificado às quartas de final, após eliminar o Fortaleza nos pênaltis, no último domingo (25).