Pouso Alegre x Coritiba: onde assistir e horário na Copa do Brasil – 10/03

Pouso Alegre enfrenta o Coritiba hoje, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2022. A partida vai acontecer a partir das 21h30, no Estádio Manduzão, com transmissão ao vivo no Amazon Prime Vídeo. A seguir, confira os detalhes de onde assistir Pouso Alegre x Coritiba hoje.

Onde assistir Pouso Alegre x Coritiba

A partida de Pouso Alegre e Coritiba vai passar no streaming Amazon Prime, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming pode ser assinada por R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 ao ano no site (www.amazon.com.br) ou aplicativo para Android e iOS.

Informações do jogo

Data: 10/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais

Onde assistir jogo de hoje: Amazon Prime Vídeo

Escalação do jogo do Pouso Alegre e Coritiba hoje

Pouso Alegre: Marangoni; Luanderson, Lima, Ramón dos Santos, Ernande; Ebere, Paixão, Lucas ; Denner, Iago, Moraes

Coritiba: Muralha; Val, Henrique, Egídio, Castán; Willian Farias, Andrey, Anderson, Igor Paixão; Aleg Manga, Léo Gamalho

Pelo Campeonato Mineiro, o elenco do Pouso Alegre vem em décimo primeiro lugar com 6 pontos somente, ou seja, venceu uma partida, empatou três outras vezes e perdeu cinco em toda a temporada. Na Copa do Brasil, passou pelo Paraná facilmente e, por isso, promete dar trabalho também para o segundo time paranaense consecutivo em seu caminho.

Enquanto isso, o Coritiba venceu o Bahia de Feira e por isso, está classificado para disputar o jogo desta quinta-feira na Copa do Brasil. Pelo Campeonato Paranaense, vem em segundo lugar com 21 pontos, ou seja, já está classificado para as quartas de final, onde irá enfrentar o Cianorte em duas mãos. No entanto, concentra todas as suas forças no duelo desta quinta.

Tem prorrogação na Copa do Brasil?

Em caso de empate no tempo normal, a partida da Copa do Brasil na segunda fase segue para os pênaltis, assim como manda o regulamento da CBF.

Diferente da primeira fase, onde em caso de igualdade o time visitante tem a vantagem, a etapa torna a trocar as regras para movimentar a classificação.

