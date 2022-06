Premiação da Copa do Brasil 2022: campeão leva R$ 60 milhões

Além de ser conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro dentro de campo, a Copa do Brasil também oferece uma premiação milionária, desde a primeira fase até as semifinais. Em cada nova fase, os times garantem valores diferentes aos cofres e, por isso, a classificação torna-se tão importante. Confira a Premiação da Copa do Brasil 2022 completa e quanto os times ganharam até aqui.

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022?

O campeão da Copa do Brasil em 2022 vai embolar R$60 milhões. Para o vice, o valor de R$25 milhões também será destinado como forma de agradecimento pela participação.

Junto ao regulamento da competição nesta temporada, a CBF divulgou também os valores da premiação do torneio nacional. Desde a primeira fase até a semifinal, diferentes prêmios em dinheiro são entregues aos clubes que avançam cada uma destas fases.

Por exemplo, se o São Paulo avança da terceira fase para as oitavas de final, garante o valor de R$3 milhões. Os valores arrecadados são importantes para a renda dos clubes porque ajudam no balanço das contas e também para outros serviços internos.

Além do valor em dinheiro, o campeão também leva para casa o troféu da Copa do Brasil, o título da temporada e medalhas de ouro para os jogadores, entregues durante a cerimônia de premiação na final.

Confira a seguir todos os valores da premiação da Copa do Brasil 2022.

1ª fase (80 clubes) – R$ 1 milhão e 270 mil ao grupo I / R$1 milhão e 90 mil ao grupo II / R$ 620mil ao grupo III

2ª fase (40 clubes) – R$ 1,5 milhão ao grupo I / R$ 1 milhão e R$ 190 mil ao grupo II / R$ 750mil ao grupo III

3ª fase (32 clubes) – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final (16 clubes) – R$3 milhões

Quartas de final (8 clubes) – R$3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

Oitavas de final da Copa do Brasil em 2022

Já estão definidas as partidas nas oitavas na Copa do Brasil. Através de sorteio, a CBF determinou os oito jogos que complementam a quarta fase do torneio nacional, onde dezesseis equipes, onde 14 jogam a Série A e apenas 2 são integrantes da Série B.

Disputada em dois confrontos, ida e volta, os mandos de campo também já estão formados. Serão oito times classificados ao fim da rodada até as quartas de final, onde cada um vai embolsar R$3,9 milhões.

Lembrando sempre que os times da direita decidem em casa, confira os jogos das oitavas da Copa do Brasil.

Fluminense x Cruzeiro

Atlético MG x Flamengo

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico PR

Atlético Goianiense x Goiás

Fortaleza x Ceará

América MG x Botafogo

Quando vai ser a final da Copa do Brasil em 2022?

A final da Copa do Brasil vai acontecer em 12 (ida) e 19 (volta) de outubro de 2022, entre os finalistas da maior competição de futebol do país.

Ainda não há como saber onde serão os jogos das finais, uma vez que são dois participantes e cada um disputa uma partida em sua casa. O chaveamento até a decisão será feito no sorteio das quartas de final, uma vez que os confrontos serão definidos e consequentemente o caminho que cada equipe deverá percorrer até a final do torneio.

O mando de campo da final será definido por sorteio, como manda o regulamento da CBF. Não há gol fora de casa na última fase do torneio, uma vez que marcações dentro ou fora possuem o mesmo valor. Em caso de igualdade nas somas dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada.