Chaveamento da Copa do Brasil 2022: veja os confrontos oitavas de final

Sorteio desta terça-feira definiu quatro clássicos para as oitavas de final na Copa do Brasil

Em sorteio realizado hoje, 7 de junho, a CBF definiu todos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil em 2022. Quatro clássicos regionais vão acontecer nesta quarta fase, com destaque também para o encontro de Flamengo e Atlético Mineiro. Saiba quais são as datas dos jogos e todos os detalhes no texto a seguir.

Chaveamento da Copa do Brasil 2022

A espera acabou torcedor e finalmente estão decididos os jogos, de acordo com o Chaveamento da Copa do Brasil 2022. Surpreendentemente, a bola vai rolar em quatro clássicos regionais. São eles Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, o encontro de Fortaleza e Ceará e o duelo entre as equipes de Atlético Goianiense e Goiás. O destaque também vai para o embate entre Flamengo e Atlético Mineiro.

Os jogos estão marcados para ocorrerem entre os dias 22 e 23 de julho (ida) e 13 e 14 de julho (volta). O mando de campo de cada confronto também foi definido por sorteio nesta terça, onde os times da direita no chaveamento decidem em casa.

Lembrando que para as quartas de final será feito um novo sorteio para definir os jogos.

Confira a seguir todos o chaveamento e os confrontos das oitavas da Copa do Brasil 2022.

Fluminense x Cruzeiro (decide em casa)

Atlético MG x Flamengo (decide em casa)

Corinthians x Santos (decide em casa)

São Paulo x Palmeiras (decide em casa)

Bahia x Athletico PR (decide em casa)

Atlético Goianiense x Goiás (decide em casa)

Fortaleza x Ceará (decide em casa)

América MG x Botafogo (decide em casa)

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Gol fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil 2022. A marcação tem o mesmo valor dentro ou fora de casa para os times, de acordo com o regulamento da CBF. Disputado em dois jogos, avança o time que tiver a maior soma de gols no placar. Em caso de igualdade, a disputa de pênaltis é realizada.

O mando de campo é identificado através de sorteio pela CBF, definindo cada uma das chaves na competição. A quarta fase conta com jogos de ida e volta, seguindo até a semifinal. Assim como as fases anteriores, as quartas também vão contar com sorteio para definir os jogos.

Qual a premiação para o campeão da Copa do Brasil 2022?

O campeão da Copa do Brasil vai embolar R$60 milhões aos cofres. Para não sair de mãos abanando, o valor de R$25 milhões será destinado ao vice-campeão, como forma de recompensa por chegar até a final.

Para cada fase que o time avançar, recebe uma maior quantia. Na primeira fase ele pode embolar até R$1 milhão e 90 mil. Na terceira fase, por exemplo, o valor de R$1,9 milhão é destinado aos classificados.

Esse número sobe gradativamente de acordo com cada fase da Copa do Brasil. Os oito vencedores nas oitavas de final vão faturar até R$3,9 milhões por carimbarem o seu passaporte para as quartas de final.

Os valores foram divulgados pela CBF em seu site oficial junto ao regulamento da competição. Confira todos os prêmios que serão entregues aos clubes de acordo com cada fase na Copa do Brasil.

Oitavas de final (16 clubes) – R$3 milhões

Quartas de final (8 clubes) – R$3,9 milhões

Semifinal – R$8 milhões

Campeão – R$60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

Onde assistir os jogos das oitavas da Copa do Brasil?

O torcedor pode assistir as oitavas de final da Copa do Brasil nos canais Globo, SporTV e Premiere, além do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Pela TV aberta, a Globo exibe sempre às quartas-feiras até dois jogos por rodada, de acordo com a transmissão determinada pela programação em todos os estados do Brasil. Na TV fechada, os canais SporTV e Premiere exibem todos os jogos da rodada ao vivo somente para os assinantes.

De maneira online, o Premiere e o Globo Play também estão disponíveis, além do Amazon Prime Video.

