Conhecida como a competição mais democrática do futebol, responsável por reunir equipes de todas as divisões e dos mais diferentes estados do país, a Copa do Brasil oferece, além do troféu, um valor exuberante na premiação. A premiação da Copa do Brasil 2022 é diferente de outros campeonatos, pois em cada fase que o time avança, ele ganha um número mais alto.

Qual a premiação da Copa do Brasil 2022 nas oitavas?

A premiação da Copa do Brasil 2022 nas oitavas de final é de R$ 3 milhões por time. Dezesseis times podem se classificar da terceira para as oitavas de final, com data marcada para os dias 22, 23 e 30 de junho (ida) e 12, 13 e 14 de julho (volta).

Depois, somente oito equipes seguem para as quartas de final. Disputam a etapa das oitavas Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Goiás, Fortaleza, Ceará, Fluminense, Cruzeiro, América Mineiro, Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro.

Os valores da Premiação da Copa do Brasil 2022 foram divulgados pela própria CBF, entidade responsável por organizar o torneio, através do balanço de dados ao lado do regulamento. Este ano, a CBF aumentou os valores em cada uma das fases, onde o vencedor pode embolsar ao fim da temporada até mesmo 80 milhões.

Porém, equipes que disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase ganham mais do que as que estrearam na terceira fase, por exemplo. São Paulo, Cruzeiro e Ceará, por exemplo, acumulam R$ 7,67 milhões. Já Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tem R$4,9 milhões.

+ Confira todos os valores da Copa do Brasil 2022

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022 nas quartas de final?

Se o time avançar das oitavas para as quartas de final, aí ele embolsa R$3,9 milhões.

Cada um dos valores sofreu novas alterações, segundo informações da CBF. A premiação funciona como um incentivo para os clubes disputarem o torneio nacional, além de oferecerem oportunidades para os pequenos times que buscam chegar o mais longe possível.

Esse valor pode ajudar o time com melhores como contratações, pagamentos de dívidas, quitações no estádio e até no faturamento anual, especialmente para os menores.

Se o clube avançar das quartas para a semifinal, aí vai ganhar R$8 milhões.

Final da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil é disputado em duas mãos. Os finalistas deverão entrar em campo entre os dias 12 (ida) e depois em 19 (volta) de outubro de 2022.

Cada time tem a oportunidade de jogar uma vez em sua casa, ou seja, o mando de campo é dividido entre os finalistas. Porém, a CBF promete realizar um sorteio, como manda o próprio regulamento da CBF, para saber quem vai decidir a final da Copa do Brasil em casa.

Não tem gol fora na competição nacional, ou seja, tanto gol dentro quanto fora de casa possuem o mesmo valor para ambos os times. Por isso, não se anime torcedor se o seu time do coração marcar um gol fora de casa, mas perder o placar final.

Em caso de empate nas somas dos dois placares, a disputa de pênaltis será iniciada até 10 minutos após o fim do segundo tempo na partida de volta.

O prêmio final é de R$60 milhões, uma bagatela que vem junto com a tão desejada taça na premiação da Copa do Brasil 2022.

Onde assistir a Copa do Brasil em 2022?

O torcedor pode assistir os jogos da Copa do Brasil em 2022 nos canais Globo, SporTV, Premiere, além dos serviços de streaming Globo Play e Amazon Prime Video.

Pela TV aberta, a Globo é a grande responsável por exibir as emoções da Copa do Brasil em todo o país. Porém, somente às quartas-feiras é que a emissora exibe os jogos, separados por estados.

Já no canal pago, o SporTV e o Premiere são as opções. Você pode curtir todos os jogos, uma vez que os canais são os responsáveis pelos direitos de transmissão nesta temporada.

De maneira online, os aplicativos do Premiere, Globo Play ou Amazon Prime Video estão disponíveis para assinatura.