Próximos jogos da Copa do Brasil 2022: datas e onde assistir as quartas

As quartas de final da Copa do Brasil em 2022 entram na reta final. Oito equipes disputam os próximos jogos da Copa do Brasil, as partidas de volta, enquanto brigam pela classificação até a próxima fase. A premiação e a oportunidade de título na temporada deixam a luta ainda mais eletrizante aos times.

Próximos jogos da Copa do Brasil

Os próximos jogos da Copa do Brasil são os confrontos de volta nas quartas de final. A competição será retomada na quarta-feira, 17 de agosto, com três jogos na faixa da noite. Na quinta, a rodada encerra com todos os classificados na semifinal.

Jogam as quartas de final na Copa do Brasil os times de Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Atlético Goianiense, Flamengo, Athletico PR, São Paulo e América Mineiro. Entretanto, apenas quatro destes avançam para as semifinais do torneio.

A arbitragem ainda não foi definida pela CBF. Os confrontos serão realizados à noite. Confira a seguir todos os próximos jogos da Copa do Brasil.

Fluminense x Fortaleza (Fortaleza 0 x 1 Fluminense)

Data: Quarta-feira, 17/08

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Amazon Prime

Corinthians x Atlético GO (Atlético 2 x 0 Corinthians)

Data: Quarta-feira, 17/08

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Athletico PR x Flamengo (Flamengo 0 x 0 Athletico)

Data: Quarta-feira, 17/08

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

América MG x São Paulo (São Paulo 1 x 0 América)

Data: Quinta-feira, 18/08

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV e Premiere

Chaveamento da Copa do Brasil 2022

O chaveamento da Copa do Brasil foi definido pela CBF assim que os confrontos das quartas de final foram sorteados. De um lado, o vencedor entre o jogo do Atlético Goianiense e Corinthians enfrentará o ganhador entre Fortaleza e Fluminense.

Enquanto isso, América Mineiro ou São Paulo joga contra o ganhador entre Flamengo ou Athletico. Ao fim, os dois vencedores das semifinais vão jogar a final da Copa do Brasil. Cada um dos times venceu o seu confronto na terceira fase e oitavas de final para chegarem até aqui. No entanto, alguns times como o São Paulo começaram na competição desde a primeira fase.

A final da Copa do Brasil está marcada para os dias 12 e 19 de outubro de 2022.

Premiação da Copa do Brasil 2022

Os quatro classificados para a semifinal da Copa do Brasil faturam R$8 milhões. Os números foram divulgados pela CBF no site oficial.

Em cada nova fase que o time avança, um novo valor é destinado aos cofres do clube. Isso porque a Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas do futebol, reunindo equipes dos mais diferentes estados do país, dando oportunidades para todos. Por consequência, times que estreiam na primeira fase ganham muito mais do que aqueles que só jogam desde a terceira fase do torneio.

Os elencos que se classificarem da quarta para as semifinais vão embolsar R$8 milhões.

Ao fim da temporada, o campeão da Copa do Brasil em 2022 ganha R$60 milhões. Já o vice campeão vai embolar o valor milionário de 25 milhões de reais.

