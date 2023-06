Qual é a premiação da Copa do Brasil 2023 nas quartas de final

A premiação da Copa do Brasil é formada por etapas, e com a chegada das quartas de final, quanto cada time embolsa? Em 2023, a entidade garantiu um aumento significativo. Confira a premiação da Copa do Brasil das oitavas para as quartas.

+ Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Premiação da Copa do Brasil até as quartas de final

O time que conquista a classificação das oitavas para as quartas de final fatura R$ 4,3 milhões como premiação da Copa do Brasil. Os valores são entregues pela CBF ao fim da rodada.

O número é maior do que o entregue na temporada passada, onde os oito times conquistaram apenas 3,9 milhões de reais, cada. Em cada nova edição a entidade faz questão de aumentar os valores desde a primeira fase até a grande final para o vice e o campeão.

Em cada vez que os clubes avançam de fase, uma nova premiação da Copa do Brasil é conquistada. A matemática fica consideravelmente melhor em cada nova classificação. Quem começa a jogar na primeira fase e chega até a final ganha mais do que aqueles que só estreiam na terceira fase, por exemplo.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil 2o23

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Veja os times eliminados da Copa do Brasil