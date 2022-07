Quais times estão nas quartas da Copa do Brasil 2022

A Copa do Brasil vai se encaminhando para a fase final na temporada, com grandes disputas e bom futebol. Mas quais times estão nas quartas da Copa do Brasil? Seis equipes já estão garantidas, enquanto dois confrontos vão definir quem são os dois últimos colocados na competição. Confira todas as informações das quartas de final a seguir e como será o chaveamento.

Quais times estão nas quartas da Copa do Brasil?

Os times Flamengo, Corinthians, Athletico PR, Fluminense, Atlético Goianiense e Fortaleza já estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2022.

Cada uma das equipes venceu o seu confronto das oitavas de final para garantir a tão sonhada classificação nas quartas, próximo de chegar até a semifinal e, assim, a tão desejada decisão na temporada do futebol brasileiro.

Os classificados das quartas de final embolsam a quantia milionária de R$3,9 milhões. Esse valor é pago pela CBF como recompensa e agradecimento por todo esforço feito pelo clube. É importante ressaltar que, cada vez que as equipes passam para uma nova fase, elas ganham um novo valor, onde as cifras são consideravelmente maiores.

Agora, a exemplo da fase anterior, elas aguardam o sorteio para definir os embates das quartas. As quartas de final da Copa do Brasil 2022 são realizadas entre os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta), sem horários definidos pela CBF.

Quando será o sorteio das quartas da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado na terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na Barra da Tijuca, sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Não há separação por grupos nesta fase da competição, ou seja, os oito times ficam no mesmo pote para o sorteio e podem se enfrentar. Isso significa que clássicos regionais podem acontecer novamente, como é o caso de Fluminense e Flamengo.

A CBF também realiza o sorteio dos mandos de campo e chaveamento da competição até a final. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da CBF no Youtube e Facebook, além de passar no SporTV, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Como foram as oitavas de final da Copa do Brasil?

Abrindo a rodada de volta na terça-feira, 12 de julho, o Athletico Paranaense recebeu o Bahia na Arena da Baixada, conquistando a classificação ao vencer por 2 a 1 a equipe baiana, com gols de Erick e Rômulo, enquanto Matheus Alvarenga descontou.

Ainda na terça, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 3 a 0, mesmo fora de casa. Com direito a reencontro de Fábio com a torcida mineira, o clube carioca carimbou o seu passaporte até as quartas de final da Copa do Brasil.

Na quarta-feira, quatro jogos foram realizados. O clássico entre Goiás e Atlético Goianiense terminou em 3 a 0 para o Atlético, enquanto o Clássico Rei teve a vantagem do Fortaleza, mesmo com derrota por 1 a 0 dentro de campo.

Ao final da noite, o Corinthians também foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos, mas se classificou pela vantagem no placar agregado. Já o Flamengo teve noite brilhante de Arrascaeta que, de virada, conquistou a classificação ao vencer o Atlético por 2 a 0 .

RESULTADOS DAS OITAVAS DE FINAL (PLACAR AGREGADO):

Athletico PR 4 x 2 Bahia

Cruzeiro 1 x 5 Fluminense

Goiás 0 x 3 Atlético GO

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Santos 1 x 4 Corinthians

Flamengo 3 x 2 Atlético MG

Palmeiras x São Paulo

América MG x Botafogo

Leia também: Flamengo nas quartas de final: Arrasca garante Fla na Copa do Brasil