Flamengo nas quartas de final: Arrasca garante Fla na Copa do Brasil

Com Maracanã lotado, Flamengo faz 2 x 0 no Galo e avança para as quartas de final da Copa do Brasil

O Mengão virou! Maracanã lotado e noite inspirada de Arrascaeta ajudaram a colocar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 13/07. O meia atacante uruguaio balançou as redes do Atlético Mineiro duas vezes, fazendo com que o time carioca revertesse a derrota sofrida no Mineirão por 2×1 no jogo de ida, para a festa ficar completa diante da torcida.

Confira como foi a partida de volta nas oitavas de final que deram a classificação ao Flamengo na Copa do Brasil pela temporada.

Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil 2022

Após eliminar o Atlético, os comandados de Dorival Júnior chegam confiantes para a próxima fase. Além do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, também se classificaram Athletico Paranaense, Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza e Corinthians. Agora, eles aguardam mais dois jogos que serão disputados nesta quinta-feira, 14 de julho, para conhecerem as outras duas equipes que passarão às quartas de final.

Os classificados recebem uma quantia milionária de R$ 3,9 milhões e a exemplo da fase anterior, os confrontos das quartas de final serão definidos por sorteio.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados entre os dias 27 e 28 deste mês, enquanto os de volta serão nos dias 17 e 18 do mês de agosto.

COMO FOI A PARTIDA QUE DEU O FLAMENGO NAS QUARTAS DE FINAL?

O time do Flamengo que foi a campo contou com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Felipe Luís; Tiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

O time da casa pressionou e buscou resultado desde o primeiro minuto, criando muitas chances e não deixando os principais jogadores do Atlético criarem jogadas. O primeiro gol foi marcado aos 46 minutos após um excelente passe do atacante Pedro, deixando De Arrascaeta na cara do gol para finalizar de pá direito no cantinho do goleiro Everson, do Atlético.

Confira como foi o primeiro gol de Arrascaeta.

⚽️ GOL DO ARRASCAETA ELE É UM DEBOCHE pic.twitter.com/uAOiXO8551 — Archive De Arrascaeta 🇺🇾 (@archivearrasca) July 14, 2022

Já o segundo gol saiu com 64 minutos de jogo, a partir de falta cobrada por Éverton Ribeiro, desvio de Pedro e mergulho de cabeça do camisa 14 para ampliar a vantagem. Os atleticanos reclamam alegando que a bola não ultrapassou a linha por completo, mas o gol foi validado pelo árbitro de vídeo.

⚽️ Mais um gol do Arrascaeta MONSTRO SAGRADOpic.twitter.com/Anpy9RPSdy — Archive De Arrascaeta 🇺🇾 (@archivearrasca) July 14, 2022

Com o Maracanã lotado e muita festa da torcida carioca, o Rubro-negro se garantiu e o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil se tornou realidade por 2 a 1 nesta quarta-feira. No agregado o placar 3 a 2 no total.

Quem o Flamengo vai enfrentar na Copa do Brasil?

O Flamengo ainda não sabe quem vai enfrentar nas quartas da Copa do Brasil. O sorteio que define cada um dos confrontos está marcado para terça-feira, 19 de julho, às 13h30 (Horário de Brasília).

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da CBF no YouTube e no Facebook, e também definirá o chaveamento para as próximas fases do campeonato, além dos mandos de campo.

O sorteio das quartas de final é feito pela CBF e não tem restrições. Isso significa que equipes do mesmo estado ou cidade podem se enfrentar. Os nomes são colocado em um mesmo pote onde o apresentador sorteia os duelos da fase da Copa do Brasil.

O chaveamento da Copa do Brasil também será determinado pela CBF, onde cada elenco conhecerá o caminho que terá de trilhar até a grande final.

Quem ainda joga pelas oitavas da Copa do Brasil?

Mais dois jogos vão completar a fase oitavas de final da Copa do Brasil, ambos serão disputados nesta quinta-feira, 14 de julho.

Um deles é o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, às 20 horas (Horário de Brasília), no Allianz Parque. O Tricolor venceu a primeira partida por 1 x 0, portanto, joga por um empate.

O outro jogo será entre Botafogo e América Mineiro, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro, às 21 horas (Horário de Brasília). O Fogão terá de reverter a derrota sofrida por 3 x 0 em Minas Gerais no primeiro jogo.

Após as partidas, serão conhecidos dois possíveis adversários do Mengão na próxima fase, além de todos os outros classificados.

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

Após essa grande virada da equipe rubro negra, o time entrará em campo pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro diante do Coritiba, no Maracanã, às 19 horas (Horário de Brasília) do sábado, dia 16 de julho.

O Flamengo ocupa a nona colocação do campeonato com 21 pontos ganhos em 16 partidas jogadas até aqui. Caso vença o jogo, o time pode chegar até a sétima posição, hoje ocupada pelo São Paulo.

O jogo será transmitido pelo Premiere, pay-per-view, somente para assinantes. O torcedor que deseja assistir pode ficar atento e assinar a plataforma.

