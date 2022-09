Qual a data da final da Copa do Brasil 2022: jogo de ida e volta

Confira quais são as prováveis datas da final na Copa do Brasil para a temporada 2022

Falta pouco para conhecermos o grande campeão da Copa do Brasil! Na temporada 2022, apenas quatro equipes disputam a semifinal do torneio em busca da tão sonhada vaga pela decisão. Mas quem vai se dar bem? Qual a data da final da Copa do Brasil 2022? O torcedor quer saber como será a final e qual é a data.

Qual a data da final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil está marcada para os dias 12 e 19 de outubro, ambas quartas-feiras, com as duas equipes vencedoras das semifinais. Os horários ainda não estão confirmados pela CBF, mas serão divulgados assim que a penúltima fase acabar.

Disputada em ida e volta, os mandos de campo serão definidos por sorteio da CBF, ainda sem data. Cada equipe terá a oportunidade de jogar ao menos uma vez em sua casa, sendo o primeiro ou segundo confronto.

Flamengo, São Paulo, Fluminense e Corinthians estão na semifinal da Copa do Brasil em 2022. Apenas dois avançarão para a final da temporada, prontos para buscarem o troféu mais desejado por torcedores, jogadores e as diretorias brasileiras.

Sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil

Para definir os mandos de campo na final da Copa do Brasil, a CBF realizará um sorteio em sua sede, no Rio de Janeiro. No entanto, o evento ainda não tem data marcada pela entidade de futebol assim como horário.

Com a presença dos técnicos dos dois times na decisão, o sorteio definirá quem vai decidir a partida de volta em casa, na final da Copa do Brasil.

O sorteio do mando de campo da final é feito da seguinte maneira: cinco desenhos do escudo do primeiro time e cinco desenhos do escudo do outro finalista são colocados dentro de bolinhas. Depois, as bolinhas são depositadas em um mesmo pote, onde o apresentador irá sortear, onde o escudo que aparecer na bolinha vai definir o confronto de volta em casa.

Premiação da Copa do Brasil 2022

O campeão da Copa do Brasil em 2022 levará para casa a premiação de R$ 60 milhões, valor distribuído pela CBF ao vencedor da temporada como forma de recompensa. Para o vice-campeão, o valor de R$ 25 milhões.

A Copa do Brasil, idealizada pela CBF, é a mais democrática competição do futebol no país. Equipes dos mais diferentes estados brasileiros entram em campo na primeira fase em busca da vaga até a fase seguinte.

Em cada nova etapa que se classificam, os clubes garantem uma premiação e, cada vez que avançam mais e mais, novos valores são atribuídos aos cofres destes times.

Confira os valores da premiação da Copa do Brasil.

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

