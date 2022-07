Qual canal vai passar Cruzeiro e Fluminense hoje ao vivo (12/7)

Vitória no jogo desta terça-feira, 12 de julho, vale a classificação para as quartas da Copa do Brasil

Prepare-se torcedor, porque é hora de saber quem vai se classificar na Copa do Brasil! Em qual canal vai passar Cruzeiro e Fluminense hoje? As equipes disputam nesta terça-feira, 12 de julho, o confronto de volta das oitavas de final a partir das 21h (horário de Brasília). O palco do jogo vai ser o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2 a 1, com gols de Manoel, Cano e Oliveira. O Flu só precisa de um empate para avançar, enquanto a Raposa deve vencer por dois gols ou mais na diferença.

Qual canal vai passar Cruzeiro e Fluminense hoje?

O SporTV, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Cruzeiro e Fluminense hoje a partir das 21h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, 12 de julho.

Sem transmissão pela televisão aberta, a única maneira de acompanhar todos os lances da partida nesta terça é através dos canais SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, inclusive, é um pacote de canais encontrado por valor extra na mensalidade.

Online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play retransmitem o jogo de futebol para o celular, tablet, computador e até na própria smart TV do torcedor.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) / VAR: Daiane Caroline Muniz

CRUZEIRO:

O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo das oitavas de final na Copa do Brasil. Por isso, tem um longo trabalho pela frente se quiser brigar pela classificação hoje. Jogando em casa, a Raposa espera contar com o apoio incondicional da massa azul, que promete lotar o Mineirão.

Para chegar até aqui o elenco venceu Sergipe, Tuntum e o Remo. Agora, tem um forte adversário pela frente, precisando ganhar por dois gols ou mais de diferença já que marcou um gol na primeira partida.

Disputando a Série B do Brasileirão, o Cruzeiro se mantém isolado na liderança com 38 pontos, tendo quatro pontos de vantagem com o Vasco, vice.

FLUMINENSE:

Do outro lado, o Fluminense entra em campo nesta terça-feira precisando apenas de um empate para se classificar, já que venceu o primeiro confronto por 2 a 1.

O elenco tricolor deve manter a escalação principal, já que só disputa a Copa do Brasil e o Brasileirão na temporada, eliminado na pré-fase da Libertadores e da Copa Sul-Americana na fase de grupos.

Para chegar até aqui, o Flu venceu o Vila Nova na terceira fase da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ocupa a 4ª posição da tabela com 27 pontos.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Fluminense:

Geovane de Jesus foi expulso na primeira partida e por isso cumpre suspensão. Já Rafa Silva é dúvida para o técnico Paulo Pezzolano.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Eduardo Brock, Oliveira, José Ivaldo; Willian, Machado, Bidu, Adriano; Fernando Canesin, Edu e Rodolfo.

Fernando Diniz não poderá contar com Luan Freitas, Alan e David Braz.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; Gustavo, André, Luiz Henrique, Ganso; Arias e Cano.

Quem joga hoje na Copa do Brasil?

A bola vai rolar em dois jogo nesta terça-feira, 12 de julho, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Cada um dos confrontos tem transmissão, seja pela televisão ou somente online, como é o caso do Cruzeiro e Fluminense que vai passar apenas no serviço de streaming.

Lembrando que quem vencer disputará as quartas de final.

Athletico PR x Bahia – 20h30 (Amazon Prime)

Cruzeiro x Fluminense – 21h (SporTV, Premiere e Globo Play)

