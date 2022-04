Qual canal vai passar jogo do Fluminense x Vila Nova e horário (19/04)

Alerta de jogão na Copa do Brasil hoje! Fluminense e Vila Nova entram em campo nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no primeiro jogo da terceira fase, jogando no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Confira em qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo e quais são as informações.

O Flu venceu o Cuiabá pelo Brasileirão, enquanto o Vila Nova empatou com o Novorizontino na Série B.

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje?

O jogo do Fluminense hoje vai ser transmitido no SporTV, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

A partida da terceira fase na Copa do Brasil vai passar no canal em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, disponível como canais também pela TV paga e no aplicativo para celular, computador, tablets e SmarTV pelos valores de R$49,90 ou R$89,90

Assinantes do GloboPlay também podem acompanhar o Premiere, se a plataforma estiver no pacote.

Informações de qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje

Data: 19/04/2022

Horário: 21h30(horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022: confira os jogos e datas

Fluminense e Vila Nova na Copa do Brasil

O time do Fluminense estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira contra um forte adversário. Porém, o clube tem a vantagem de jogar em casa com a presença da torcida apaixonada logo no primeiro confronto. Se vencer, terá a oportunidade de sair na frente, já que o critério do gol fora de casa não existe.

Do outro lado, o Vila Nova faz um início de temporada mediano na Série B. Na Copa do Brasil, os goianos passaram por Rio Branco, do Acre, e Guarani para chegarem até a vaga da terceira fase. Fora de casa, o elenco promete entregar o seu melhor futebol.

A arbitragem é de Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Escalação do Fluminense x Vila Nova

Escalação do Fluminense: Fábio, Pineida, Manoel, Calegari, Nino, Wellington, Ganso, Gustavo, Fred, Luiz Henrique e Arias

Escalação do Vila Nova: Georgemy, Alex da Silva, Donato, Renato, Formiga, Victor, Arthur, Pablo Roberto, Dyego, Matheuzinho e Andrade

Último jogo Fluminense x Vila Nova

As duas equipes nunca se enfrentaram dentro de campo na história do futebol brasileiro. Por isso, o jogo desta terça-feira vai ser o primeiro encontro entre os dois lados.

No último sábado, o Fluminense venceu o Cuiabá no Brasileirão Série A, enquanto do outro lado o Vila Nova empatou sem gols com o Novorizontino pela Série B.

Confira no vídeo a seguir como o último jogo do Fluminense.

