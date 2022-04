Time paulista vai enfrentar o Portuguesa do Rio pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 20 de abril

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil 20/04

O Corinthians estreia na Copa do Brasil de 2022 nesta quarta-feira. Em partida válida pela terceira fase, o elenco alvinegro visita a Portuguesa a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. Confira a seguir as principais informações e saiba em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em dois jogos, ida e volta. O gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate e, em caso de igualdade, a disputa de pênaltis será iniciada.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje, quarta-feira em 20 de abril, vai passar na Globo, SporTV e Premiere, pela terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, a Globo vai transmitir a partida para todo o Brasil, menos para os estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e DF. A narração é de Cleber Machado, com comentários de Caio Ribeiro e Casagrande.

Para quem prefere assistir na TV paga, o SporTV também é responsável pela transmissão na noite desta quarta, disponível somente em operadoras.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view que retransmite as imagens para os assinantes, disponível pelos valores de e R$49,90 ou R$89,90.

Data: 20/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

+ Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022: confira os jogos e datas

Portuguesa RJ e Corinthians na Copa do Brasil

O time do Portuguesa pode não ser o favorito no jogo desta quarta-feira, mas promete incomodar e muito o seu rival em campo do começo ao fim. Jogando em casa, o elenco contará com a participação da torcida para empurrar os jogadores na disputa. Para chegar até aqui, o grupo passou por CRB e o Sampaio Corrêa.

Do outro lado, o Corinthians vive um ótimo momento na temporada. Acumulando 3 vitórias seguidas nas últimas semanas pela Libertadores e Brasileirão, o Timão de Vitor Pereira estreia na Copa do Brasil com todo o gás necessário para abrir vantagem na disputa. O elenco é líder do Brasileirão com 6 pontos, mas é o lanterna no grupo E da Libertadores.

A arbitragem é de Paulo Roberto Alves Junior.

Escalação da Portuguesa RJ x Corinthians

Escalação do Portuguesa: Carlão (George), Joazi, Marcão, Sanchez, Leandro Amaro, Sidney, Jhonnatan, Rafael, Romarinho, Miller e Bruno Santos

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael, Gil, Robert, Bruno Melo, Xavier, Roni, Giuliano, Gustavo Mosquito, Giovane e Adson.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil em 2022. No fim do ano passado, a CBF decidiu alterar o regulamento da competição e retirou a ação como critério de desempate.

Isso quer dizer que, na terceira fase, se um time marca fora de sua casa, o gol possui o mesmo valor do que se ele marcar em casa. Por isso, em nada interfere no resultado final.

Quem avança de fase é o time que marcar mais gols ao fim da disputa no jogo de volta. Em caso de igualdade, a disputa de pênaltis será iniciada.A prorrogação não é utilizada na terceira fase da Copa do Brasil.

Confira no vídeo como foi o último jogo do Corinthians.

