Confira qual o horário do jogo do Cruzeiro hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual o horário do jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil ao vivo (12/05)

Nesta quinta-feira, 12 de maio, o Cruzeiro recebe o Remo para brigar pela classificação na Copa do Brasil. O palco do confronto será o Estádio Independência, em Belo Horizonte, válido pelo jogo de volta terceira fase da competição. Descubra onde assistir e qual o horário do jogo do Cruzeiro hoje.

Qual o horário do jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil?

O jogo do Cruzeiro hoje vai começar às 19h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O horário de transmissão na maior parte do país segue o horário de Brasília. Porém, torcedores que moram nos estados com fuso horário diferente como Acre, Roraima e Amazonas devem se atentar para a mudança das horas.

O Independência, estádio em Minas Gerais, é quem vai receber o jogo desta quinta-feira. Com capacidade para 32 mil torcedores, o espaço é muito conhecido por ser a casa do América de Minas.

Como o Mineirão recebe neste momento shows internacionais, os times mandam os confrontos para o Independência.

Onde assistir Cruzeiro e Remo hoje?

Onde assistir o jogo do Cruzeiro e do Remo hoje? O streaming Amazon Prime Video é quem vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming do Amazon está disponível para todos os assinantes do Brasil pelo valor de R$9,90 ao mês. Portanto se você não é assinante, deve procurar o site oficial e realizar o seu cadastro.

Antes de assinar oficialmente, a plataforma oferece 30 dias grátis ao torcedor para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes na Copa do Brasil.

Para assistir, o Amazon Prime está disponível no celular, tablet, computador e até na smart TV.

HOJE TEM CRUZEIRO!!!!! 🦊💙 É dia de ver #OMaiorCampeão da @CopadoBrasil em campo! Vamos lutar juntos para reverter o placar do jogo de ida e buscar a classificação.#CRUxREM pic.twitter.com/RSMNKjGNci — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 12, 2022

Escalação do Cruzeiro

O técnico Paulo Pezzolano tem baixas para o jogo desta quinta-feira na Copa do Brasil. O comandante não poderá contar com João Paulo, Gabriel e Filipe Machado, todos lesionados e em trabalho no departamento médico.

Mesmo com esse problema em seu plantel, o técnico deve escalar o time titular para o jogo de hoje, visto que vale a classificação.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas, Eduardo Brock, Geovane; Willian Oliveira, Bidu, Pedro Castro; Luvannor, Jajá e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano