Qual o horário do jogo do Flamengo hoje? Saiba onde vai passar (01/05)

Neste domingo, o Altos recebe o Flamengo no Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil pela temporada 2022. Para saber todas as informações como o horário do jogo do Flamengo hoje você confere no texto abaixo.

O time do Mengão estreia na Copa do Brasil neste domingo, enquanto o time anfitrião venceu o Sport e ABC na primeira e segunda fase respectivamente para chegar até aqui.

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 18h, horário de Brasília, no Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. Sem diferença de fuso horário, a transmissão será realizada no estado pelo mesmo horário, sem mudanças.

O Albertão, palco da primeira decisão na Copa do Brasil hoje, tem capacidade para aproximadamente 45 mil torcedores, o que indica que a casa deverá estar lotada com torcedores da casa e também flamenguistas.

A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil na temporada.

Onde assistir Altos x Flamengo ao vivo hoje?

O jogo do Altos x Flamengo hoje vai ser transmitido no Amazon Prime Video, serviço de streaming, a partir das 18h, horário de Brasília.

Com exclusividade, o streaming exibe as imagens da partida neste domingo, somente para os assinantes da plataforma.

O serviço está disponível tanto para celular, Android ou iOS, como também no tablet, smart TV ou até pelo computador no site oficial.

Informações do jogo do Altos x Flamengo hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Governador Alberto Tavares Silva

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Disputando a Série C do Brasileirão e a Copa do Brasil, o Altos do Piauí busca conciliar os seus dois desafios para garantir a vantagem no jogo deste domingo. O grupo perdeu para o Volta Redonda no último fim de semana e, por isso, vai usar o confronto de hoje para dar a volta por cima e quem sabe ir longe na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Flamengo venceu o Universidad Católica durante a semana, pela Libertadores. Sob o comando do técnico Paulo Sousa, o time carioca é favorito no duelo deste domingo e, exatamente por esse motivo, o treinador deve utilizar peças reservas, principalmente porque joga três competições ao mesmo tempo na temporada.

Escalação do Altos x Flamengo hoje:

Escalação do Altos: Marcelo, João Carlos, Mimica, Lucas do Carmo, Dyeson, Marconi, Sousa, Dieguinho, Neto, Elielton e Dico

Escalação do Flamengo: Santos, Pablo, David Luiz, Cleiton, Rodinei, João Gomes, Daniel, Ayrton, Diego, Marinho e Pedro

Confira no vídeo como foi o último jogo do Flamengo.

