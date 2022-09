Na primeira partida, o Flamengo venceu por 3 a 1, no Estádio do Morumbi, na capital paulista

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje? Vai passar na Globo? (14/9)

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje? Vai passar na Globo? (14/9)

É decisão na Copa do Brasil! Quem vai para a final, Flamengo ou São Paulo? Com vantagem após vencer a primeira partida, o Rubro-Negro recebe o Tricolor nesta quarta, 14 de setembro, no Maracanã, com o horário do jogo do Flamengo hoje às 21h30 (Horário de Brasília). No texto a seguir, confira onde vai passar o jogo do Flamengo e São Paulo ao vivo e como assistir.

O Flamengo só precisa empatar para seguir até a próxima fase. Já o São Paulo terá de vencer por dois gols para empatar e três para se classificar direto.

Horário do jogo do Flamengo hoje

O horário do jogo do Flamengo hoje e São Paulo na Copa do Brasil vai ser às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão na Globo, na TV aberta, SporTV e Premiere, na TV fechada.

Quer saber onde assistir ao confronto decisivo nesta quarta-feira? Após o capítulo inédito da novela ‘Pantanal’, a emissora TV Globo transmite as emoções da Copa do Brasil para todo o território brasileiro de graça. Luís Roberto é quem comanda a transmissão, com comentários de Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci.

Ao torcedor que já está acostumado com a TV fechada, os canais SporTV e Premiere também exibem a semifinal ao vivo para todo o Brasil, disponíveis apenas entre as mais diversas operadoras de TV por assinatura. Aqui, Luis Carlos Jr. é quem narra, enquanto Ana Thais Matos, Lédio Carmona e Grafite comentam.

Prefere assistir online? Então a sua escolha deve ser o GloboPlay, plataforma de streaming, que retransmite as imagens da TV aberta para todo o país. Basta acessar o aplicativo no celular, tablet, computador pelo navegador ou na smart TV. Porém, atente-se que é necessário se cadastrar no site para entrar no aplicativo.

Flamengo x São Paulo:

horário do jogo do Flamengo hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Onde vai passar o jogo do Flamengo e São Paulo hoje: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Como assistir Flamengo e São Paulo pelo celular?

A Globo retransmite o jogo do Flamengo e São Paulo hoje na Copa do Brasil também online. É isso mesmo o que você leu torcedor, é possível acompanhar o clássico na semifinal também pelo celular e o melhor: sem pagar nada para isso!

O serviço de streaming GloboPlay está disponível para todo o público de graça. O torcedor pode entrar na plataforma através do site www.globoplay.globo.com ou aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se for o caso.

No entanto, só é possível acessar o portal GloboPlay com login e senha, a conta Globo. Também dá para entrar com a conta do Facebook, Google ou Apple.

Quer saber como assistir? Confira o passo a passo completo.

1 – O GloboPlay está disponível tanto pelo navegador como no aplicativo. Basta clicar nos três pontinhos ao lado esquerdo, na parte de cima do menu. Em seguida, clique em “Agora na TV”.

2 – Em sequência, cliques em “assista agora” e, no mesmo instante, o local para escrever o e-mail com a senha aparecerá na página inicial da sua tela. Se você já é assinante ou até mesmo inscrito no site da Globo, basta digitar o e-mail e a senha.

Se não for o caso, clique em “cadastre-se”.

3 – Após se cadastrar, o mosaico da programação vai aparecer na tela principal. Assim, o torcedor já pode assistir o jogo do Flamengo e São Paulo hoje na Copa do Brasil ao vivo e de graça!

Como foi o primeiro jogo do São Paulo x Flamengo?

O Flamengo venceu o jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil. Realizado em 24 de agosto, quarta-feira, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, no Estádio do Morumbi, na capital paulista, com protagonismo inigualável em campo.

No primeiro tempo, o Flamengo levou apenas 12 minutos para abrir o placar da partida com João Gomes. Durante toda a primeira etapa, os visitantes pressionaram os rivais e tornaram a partida completamente em seu favor.

Pela segunda etapa, Gabigol ampliou para o Flamengo. Em lançamento de Arrascaeta, o goleiro Jandrei defendeu duas vezes, mas Gabriel aproveitou a sobra de cara e marcou o gol. Já Rodrigo Nestor, aos 34 minutos, deixou tudo igual.

Para fechar o resultado, Everton Cebolinha, nova contratação do Flamengo, fechou o placar em 3 a 1 em gol fora de área.

Confira como foi a primeira partida da semifinal na Copa do Brasil.

Quem Flamengo ou São Paulo enfrentarão na final da Copa do Brasil?

Na final da Copa do Brasil, Flamengo ou São Paulo vão enfrentar o vencedor entre Corinthians ou Fluminense. O resultado do embate sai na quinta-feira, 15/09, na Neo Química Arena, na capital paulista, a partir das 20h, horário de Brasília.

A final da Copa do Brasil ainda não tem data confirmada pela CBF. No entanto, segundo o calendário disponível no site da entidade, as datas de 12 e 19 de outubro estão agendadas para as duas partidas da decisão, também sem horário ou locais definidos.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis decide quem é o campeão.

Você também vai gostar de ler: O que aconteceu com o Luva de Pedreiro? Influencer anuncia pausa