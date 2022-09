O que aconteceu com o Luva de Pedreiro? Influencer anuncia pausa

Após o influenciador Iran Ferreira deletar todas as fotos e vídeos de seu perfil nas redes sociais, seguidores e fãs mostraram preocupação e passaram a questionar o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. Nesta terça-feira, 13 de setembro, o jovem anunciou a pausa em sua carreira como produtor de conteúdo na internet.

O que aconteceu com o Luva de Pedreiro?

Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro – como é mundialmente conhecido -, anunciou através das redes socais na manhã desta terça-feira, 13 de setembro, que dará uma pausa em sua carreira como influenciador digital. O jovem de 20 anos ficou conhecido após gravar vídeos fazendo gols com o bordão “Receba” na comemoração.

Com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, Iran confirmou a sua decisão através de vídeo nas redes sociais, informando que apenas irá parar de produzir vídeos e conteúdo para o mundo digital, optando por viver a sua vida normal de antes.

Em vídeo publicado para os seguidores, ele agradeceu o apoio dos fãs e a equipe de empresários que o acompanhou em sua jornada até o sucesso mundial.

“Fala minha tropa. Galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado, eu não fui hackeado não porque eu apaguei os vídeos mesmo, parei. Vou viver a minha vida normal, sossegado daquele jeito. A equipe que eu to são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar.

As marcas que eu estou vou concluir os trabalhos que eu fechei, vou trabalhar com as marcas. Mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeos mais não. Ta ligado né? Daquele jeito. É só ouro, receba. Valeu galera, nunca se esqueça do receba”.

Iran adotou o apelido Luva de Pedreiro como referência às luvas que usava para jogar futebol. Seu vídeo foi parar no perfil de grandes estrelas como Cristiano Ronaldo e Neymar além de clubes como Bayern de Munique, Vasco e Barcelona. O bordão “Receba” é a sua marca, mas foi o carisma e simpatia, além do talento com a bola no pé e simpatia que deram o sucesso para Iran.

Iran assinou contratos milionários com o Amazon Prime, além de marcar presença na final da Champions League, o torneio Roland Garros e até a visitar a sede do Instagram.

Assista ao vídeo postado pelo influenciador.

Luva de Pedreiro NÃO foi hackeado no Instagram! O influenciador admitiu que apagou os conteúdos: – Não fui hackeado, apaguei os vídeos. Parei. Viver a vida normal, sossegado. Decisão minha. As marcas que estou, vou concluir, mas depois não vou fazer mais vídeo. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/MLcj8abAMy — Goleada Info (@goleada_info) September 13, 2022

Quem é o empresário de Luva de Pedreiro?

O empresário do Luva de Pedreiro é Falcão, ex-jogador de futsal brasileiro e ídolo do esporte. O profissional assumiu a carreira do influenciador digital após a polêmica envolvendo o seu ex-empresário, Allan de Jesus, em junho deste ano.

Falcão confirmou a pausa na carreira de Iran nas redes sociais. Através de comentário no vídeo do garoto, o ex-jogador agradeceu a parceria.

“Amigo, descanse. Viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre para te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz”.

O ex-jogador assumiu a carreira de Iran logo após a polêmica envolvendo o ex-empresário do profissional. Em junho, o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, mostrou uma série de documentos e comprovantes de que o antigo empresário do influenciador agiu de má fé com o garoto. De acordo com o jornalista, Luva possui o total de R$7,500 em duas contas bancárias em todo o ano de 2022.

Assista no vídeo trechos da live de Luva de Pedreiro.

