Qual o horário jogo do São Paulo hoje ao vivo na Copa do Brasil (12/05)

Nesta quinta-feira, 12 de maio, o São Paulo enfrenta o Juventude pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, realizado na Arena Barueri, no interior paulista. Valendo a classificação até as oitavas, saiba qual é o horário do jogo do São Paulo hoje e onde assistir ao vivo.

Qual o horário do jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje vai começar às 19h30, pelo horário de Brasília, direto da Arena Barueri, no estado de São Paulo.

A transmissão do confronto vai acontecer pelo horário de Brasília. Porém, torcedores que moram nos estados de Roraima, Acre ou outros que possuem o fuso horário diferente devem se atentar na mudança de horário.

A Arena Barueri é quem vai receber o jogo desta quinta-feira na Copa do Brasil. O Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, recebe shows internacionais esta semana e por isso o tricolor teve de transferir o mando de campo.

O espaço conta com a capacidade de 31 mil torcedores.

Onde assistir São Paulo e Juventude hoje?

Onde assistir o jogo do São Paulo hoje? O serviço de streaming Amazon Prime Video é quem vai transmitir o jogo do São Paulo e Juventude hoje, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão na TV, o confronto da Copa do Brasil nesta quinta-feira só vai passar no streaming de maneira online. Além disso, a plataforma só está disponível para assinantes em todo o país.

Se você já é assinante, pode acessar através do site, pelo aplicativo no computador, celular, tablets ou até mesmo na sua smart TV.

Porém, se você gostaria de tornar-se membro, deve acessar o site (www.primevideo.com), escolher a opção de testar por 30 dias grátis e curtir todo o catálogo oferecido pela plataforma.

Hoje é decisão, vale vaga nas oitavas da @CopadoBrasil! É #DiaDeTricolor! ⚽️ São Paulo x Juventude

🏟 Arena Barueri

📍 Barueri (SP)

⏰ 19h30

🏆 Copa do Brasil 📺 Amazon Prime Video

🎙 SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29] ➡️ Ingressos em: https://t.co/WhCWQotMbf#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/C6vZnaXHqY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 12, 2022

São Paulo x Juventude palpite

No primeiro jogo, o Juventude saiu na frente com dois gols. Porém, no segundo tempo, o São Paulo deu a volta por cima e conquistou o empate em 2 a 2.

O jogo desta quinta-feira é que vai decidir quem avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, o embate deve ser completamente equilibrado, uma vez que os dois times fazem boa campanha na temporada e prometem se esforçar dentro das quatro linhas.

O São Paulo tem uma pontinha de favoritismo por jogar “em casa”, enquanto o time gaúcho promete colocar em campo os seus principais titulares para arrancar o resultado.