Quando começa as oitavas da Copa do Brasil 2022? Veja calendário

Estão definidos os confrontos das oitavas de final na Copa do Brasil. Dezesseis equipes disputam a quarta fase da maior competição do país em busca da valiosa premiação e o troféu desejado por torcedores. Serão quatro clássicos regionais, além de embates que prometem bom futebol. Agora, os torcedores querem saber quando começa as oitavas da Copa do Brasil em 2022.

Quando começa as oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Os jogos das oitavas de final começam em 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta), de acordo com o calendário da CBF divulgado no site oficial.

O sorteio da entidade, realizado em 7 de junho, determinou cada um dos oito confrontos da competição. Serão quatro clássicos estaduais entre São Paulo e Palmeiras, Santos contra Corinthians, Fortaleza versus Ceará e Atlético Goianiense diante do Goiás, em disputas acirradas dentro de campo.

O mando de campo de cada jogo também foi definido. Por isso, além de saber quando começa as oitavas da Copa od Brasil em 2022, fique atento também sobre quando o seu clube do coração vai jogar em casa e fora.

Corinthians x Santos

Primeiro jogo será na Neo Química Arena, na casa do Corinthians.

Jogo de volta é na Vila Belmiro ou onde o Santos mandar o jogo.

São Paulo x Palmeiras

Tricolor joga a primeira partida em casa, no Estádio do Morumbi, na capital.

Verdão decide em casa, no Allianz Parque.

Fortaleza x Ceará

Elenco do Fortaleza abre o clássico cearense em casa.

Time do Ceará garante o mando de campo na volta das oitavas para a sua casa.

Atlético Goianiense x Goías

Primeiro jogo das oitavas será na casa do Atlético, em Estádio Antônio Accioly.

Volta será no Estádio da Serrinha.

Bahia x Athletico PR

Elenco baiano joga em casa a primeira partida das oitavas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Partida de volta será na Arena da Baixada, em Curitiba.

Fluminense x Cruzeiro

Equipe tricolor carioca joga em casa, no Rio de Janeiro, ou para onde mandar o confronto.

Raposa joga em casa, em Belo Horizonte, na volta.

Atlético MG x Flamengo

Galo abre as oitavas jogando em Belo Horizonte.

Partida de volta será no Estádio do Maracanã, no Rio, ou para onde o Fla escolher.

América MG x Botafogo

Elenco mineiro joga em Belo Horizonte na partida de ida.

Time do Fogão decide a partida de volta em casa, no Rio de Janeiro.

Qual é a premiação das oitavas na Copa do Brasil?

O time que vencer as oitavas e se classificar para as quartas de final vai faturar R$3,9 milhões. O valor é destinado aos cofres dos clubes e entregue pela própria CBF, conforme divulgou em site oficial com os valores indicados por cada fase.

Os números da Copa do Brasil são os mais altos no país, onde nenhuma competição consegue superar os valores entregues aos vencedores e ao campeão na temporada.

Para o elenco que levantar a taça na final, vai ganhar R$60 milhões, assim como o vice que leva R$25 milhões.

Onde assistir as oitavas de final da Copa do Brasil?

As transmissões das oitavas de final na Copa do Brasil ainda não estão definidas pela CBF, onde a entidade promete divulgar a programação nas próximas semanas.

Entretanto, é de conhecimento geral que a TV Globo, tanto no canal aberto para pelo SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, detém os direitos de imagens da competição na temporada e, por isso, transmite ao vivo cada um dos jogos em todo o país.

Outra opção é acompanhar de maneira online pelo Premiere, Globo Play ou até mesmo o Amazon Prime Videos, plataformas encontradas nos aplicativos para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.