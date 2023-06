Quando começam os jogos das quartas de final da Copa do Brasil?

Saiba quando serão disputadas as quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Com o fim da Data FIFA entre seleções, a Copa do Brasil está de volta. Ao todo, 8 clubes disputarão as quartas de final do torneio nacional em julho, onde os classificados avançam às semifinais em busca do tão sonhado título.

Os times que se classificaram para as quartas de final ganharam a premiação de R$ 4,3 milhões na Copa do Brasil. Os valores foram entregues pela CBF ao fim da rodada.

Oito equipes avançam até as quartas de final na competição de futebol, a mais democrática do Brasil. Depois, os quatro ganhadores vão para a semifinal, onde jogarão novamente ida e volta em busca da vaga na final.

A premiação da semifinal é de R$ 9 milhões em dinheiro. Daí, o vencedor da Copa do Brasil levanta a taça e também o valor de R$ 70 milhões.

A Copa do Brasil segue o modelo de competições como Copa do Rei e Copa da Inglaterra, onde todas as etapas são eliminatórias, ou seja, quem perde se despede do torneio.

Agora, saiba quando serão os jogos e todos os detalhes do retorno da competição.

Marque as datas dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Bahia, Grêmio, Flamengo, Corinthians, América Mineiro, Athletico, São Paulo e Palmeiras disputarão as quartas de final da Copa do Brasil na temporada. Sem regras, o sorteio da CBF definiu cada um dos embates na etapa.

Bahia x Grêmio | jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Jogo de ida: Terça-feira, 04/07 na Arena Fonte Nova, às 21h

Jogo de volta: Quarta-feira, 12/07 na Arena do Grêmio, às 19h

América MG x Corinthians

Jogo de ida: Quarta-feira, 05/07 no Estádio Independência, às 21h30

Jogo de volta: Quarta-feira, 12/07 na Neo Química Arena, às 21h30

São Paulo x Palmeiras | jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Jogo de ida: Quarta-feira, 05/07 no Estádio Morumbi, às 19h30

Jogo de volta: Quinta-feira, 13/07 no Allianz Parque, às 20h

Flamengo x Athletico PR

Jogo de ida: Quarta-feira, 05/07 no Maracanã, às 21h30

Jogo de volta: Quarta-feira, 12/07 na Arena da Baixada, às 21h30

Relembre quais times foram eliminados da Copa do Brasil 2023

Como ficou o chaveamento até a final?

Além dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, o sorteio da CBF também determinou o chaveamento. Isso significa que cada elenco já sabe qual é o caminho até a final.

SEMIFINAL:

Corinthians/América MG x Palmeiras/São Paulo

Grêmio/Bahia x Flamengo/Athletico PR

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

